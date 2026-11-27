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Bilboko Rekalde Aretoak “Barriek” erakusketa-zikloaren edizio berria hartuko du, 2027ko azarorarte
2026ko azarotik 2027ra arte, Bilboko Rekalde Aretoak "Barriek" erakusketa-zikloa hartuko du. Zikloak guztira bost artistaren proiektuak jasoko ditu, eta hauei haien lanak erakusteko espazio propio bat eskaintzeaz gain, tailerrak eta bisita gidatuak ere hartuko ditu barne.
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