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Zadie Xak “santutegi, atalase eta espazio oniriko bat” paratu du Guggenheimen
“Haziaren erdua” Zadie Xa artistaren instalazioa aurkeztu du Guggenheim Bilbao Museoak. Margolanak, mugimendudun irudiak, dantza, argia eta soinua erabiliz, “Hazi eredua instalazioak oinordetzan hartzen dugunari, elikatzea erabakitzen dugunari eta sortzen ditugun baldintzetatik era litezkeen munduei buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu”, museoak azaldu duenez.
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