Sancho el Sabio Vital Fundazioak Sacamantecasen argitaratu gabeko 4 argazki erakutsiko ditu
Sacamantecas filmaren estreinaldiaren kariaz, Juan Diaz de Garayoren historia berreskuratu du Sancho el Sabio Vital Fundazioak, gordeta dituen liburu, artikulu, argazki eta beste dokumentu batzuen bidez eta Arabako historia beltzaren pasarte ezagunenetako batera hurbiltzeko aukera emanez.
Sancho el Sabio Vital Fundazioak Sacamantecas deituriko hiltzailearen argitaratu gabeko lau argazki erakutsiko ditu. 2011n Ander Gondra ikertzaileak Budapesten aurkitutako lau irudi dira, hain zuzen ere, Arabako aipatu fundazioak erosi dituenak.
Sacamantecas filmaren estreinaldiaren kariaz, Juan Diaz de Garayoren historia berreskuratu du Sancho el Sabio Vital Fundazioak, gordeta dituen liburu, artikulu, argazki eta beste dokumentu batzuen bidez eta Arabako historia beltzaren pasarte ezagunenetako batera hurbiltzeko aukera emanez.
El Sacamantecas: su retrato y sus crímenes: narración escrita con arreglo a todos los datos auténticos da fundazioak gordeta duen dokumentu garrantzitsuenetako bat, Becerro de Bengoak 1881ean idatzia, Sancho el Sabioren liburutegian online kontsultatzeko eskuragarri dagoena.
Bertan, serieko hiltzaile ospetsuaren lehen erretratutzat hartzen den argazki bat agertzen da. Hala ere, ez da bakarra.
Esan bezala, 2011n, Juan Diaz de Garayoren irudia ikertzen ari zela, Ander Gondra historialariak gaizkile arabarraren hainbat argazki aurkitu zituen Budapesteko antikuario batean; argitaratu gabeko argazkiak ziren denak.
Irudi polizialak ziren, eta Sacamantecas bizkarrez ikus zitekeen horietan.