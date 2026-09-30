1997tik
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Guggenheim museoak 30.000.000. bisitaria hartu du

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

1997ko urriaren 19an ateak ireki zituenetik, 30.000.000 lagun hartu ditu Guggenheim Bilbao Museoak. Aixa Lopez vigoarrak eta Rodrigo Serna madrildarrak izan dute ohore hori. Horren ordain, bidaia bat oparitu diete, Veneziara. 

Guggenheim Artea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X