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Guggenheim museoak 30.000.000. bisitaria hartu du
1997ko urriaren 19an ateak ireki zituenetik, 30.000.000 lagun hartu ditu Guggenheim Bilbao Museoak. Aixa Lopez vigoarrak eta Rodrigo Serna madrildarrak izan dute ohore hori. Horren ordain, bidaia bat oparitu diete, Veneziara.
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