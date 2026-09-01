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Inoizko bigarren udarik jendetsuena, Guggenheimentzat

Ekain, uztail eta abuztuan 488.971 bisitari hartu ditu Guggenheim Bilbao Museoak, iaz baino 10.656 gehiago. 2023an hartu zituen bisitari gehien museoak.
Guggenheim Bilbao Museoa

EITB

Azken eguneratzea

488.971 bisitari hartu ditu Guggenheim Bilbao Museoak ekain eta abuztua bitartean, iazko udan baino 10.656 gehiago; Bilboko museoaren historiako bigarren udarik jendetsuena izan da, 2023koaren atzetik.

Ekainean 116.064 bisitari bertaratu ziren Museoko erakusketetara, 163.426 uztailean eta 209.481 abuztuan, iaz baino 14.527 gehiago.

Publikoaren % 81 Espainiako Estatutik kanpokoa izan da, eta jende gehiena Frantziako Estatutik (guztizkoaren % 15), Britainia Handitik ( % 10), Alemaniatik (% 10), Italiatik (% 9), Herbehereetatik (% 8) eta AEBtik (% 7) etorri zen.

Egunik jendetsuena abuztuaren 10a izan zen: 9.097 bisitari izan ziren guztira.

Erakusketa hauek egon dira bisitagarri udan: Ruth Asawa: Atzerabegirakoa (irailaren 13ra arte); Jasper Johns: Night Driver, BBVA Fundazioak babestua (urriaren 12ra arte); in situ: Igshaan Adams. Hautsa harrotzen: Gorputzaren artxiboa (azaroaren 1era arte) eta Guggenheim Bilbao Museoaren Bildumako artelanak, BBK banku-fundazioak babestua (iraunkorra).

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