Inoizko bigarren udarik jendetsuena, Guggenheimentzat
488.971 bisitari hartu ditu Guggenheim Bilbao Museoak ekain eta abuztua bitartean, iazko udan baino 10.656 gehiago; Bilboko museoaren historiako bigarren udarik jendetsuena izan da, 2023koaren atzetik.
Ekainean 116.064 bisitari bertaratu ziren Museoko erakusketetara, 163.426 uztailean eta 209.481 abuztuan, iaz baino 14.527 gehiago.
Publikoaren % 81 Espainiako Estatutik kanpokoa izan da, eta jende gehiena Frantziako Estatutik (guztizkoaren % 15), Britainia Handitik ( % 10), Alemaniatik (% 10), Italiatik (% 9), Herbehereetatik (% 8) eta AEBtik (% 7) etorri zen.
Egunik jendetsuena abuztuaren 10a izan zen: 9.097 bisitari izan ziren guztira.
Erakusketa hauek egon dira bisitagarri udan: Ruth Asawa: Atzerabegirakoa (irailaren 13ra arte); Jasper Johns: Night Driver, BBVA Fundazioak babestua (urriaren 12ra arte); in situ: Igshaan Adams. Hautsa harrotzen: Gorputzaren artxiboa (azaroaren 1era arte) eta Guggenheim Bilbao Museoaren Bildumako artelanak, BBK banku-fundazioak babestua (iraunkorra).
Zure interesekoa izan daiteke
Bilboko Arte Ederren Museoak ateak itxiko ditu igande honetatik urriaren 6ra bitartean
Handitze lanak amaitu ondoren, museorako sarrera doan izango da urriaren 6tik 13ra.
Flamenco On Fire jaialdiak ‘tablao’ inprobisatu bihurtu ditu Iruñeko balkoirik enblematikoenak
Iruñeko balkoirik esanguratsuenak benetako ‘tablao’ bihurtu dira berriro egun hauetan, Flamenco On Fire jaialdiaren edizio berri bati esker. Gaur eguerdian, udaletxeko balkoitik, Pedro Heredia 'El Granaino' kantari ezagunak errezitaldi intimo eta hunkigarria eskaini du, Gabriel Lorenteren gitarra-jole bikainak lagunduta. Flamenco On Fire jaialdiaren egitarauak bihar jarraituko du toki berean; hain zuzen ere, Jose Merce maisuaren saioa dago iragarrita bertan.
Yayoi Kusama artista japoniarra hil da, 97 urte zituela
Hain zuzen ere, artista ezaguna abuztuaren 14an hil zen, Tokioko ospitale batean. 2023an "Yayoi Kusama: 1945etik gaurdaino" erakusketa hartu zuen Guggenheimek. Kusama 10 urte zituela hasi zen margotzen, eta, horretarako, ilargien eta patroien errepikapen obsesiboa baliatu zuen, hala nola sareak eta arkuak.
Bilboko Guggenheim, munduko zazpi mirari garaikideetako bat izateko bidean
Guggenheim Bilbao Museoak, aro garaikideko obra enblematikoa izateaz gain, Bilbo nazioarteko kultura-erreferente gisa kokatzea ahalbidetu du, eta eragin sakon zein onuragarria izan du inguruko turismoaren, ekonomiaren eta gizartearen garapenean.
Guggenheim Bilbao Museoak "66-76-26" iragarri du, Steve McQueenek museoarentzat sortutako lana
Instalazioak aurrez aurre jartzen ditu hamarkada batez bereizitako Nina Simoneren (1966) eta David Bowieren (1976) "Wild is the Wind" interpretazio mitikoak.
Ertibil erakusketaren 44. edizioak 18 artista berriren lanak bildu ditu
Rekalde aretoan zabaldu dute Bizkaiko artista berriei laguntzeko erakusketa ibiltaria. Urriaren 18ra arte egongo da Bilbon, eta handik Barakaldora (urriak 21-azaroak 5), Basaurira (azaroak 6-29) eta Igorrera (azaroak 30-abenduak 30) egingo du. Lehen, bigarren eta hirugarren sariak Estela Miguelek eta Markel Gonzalez Elezkanok, Natalia Suarez Ortiz de Zaratek eta Jone Elorriaga Sotok irabazi dituzte.
"Uhinak": Ra Asensiren erakusketa Bilboko Euskal Museoan
2026ko uztailaren 8tik abenduaren 28ra bitartean bisitatu ahal izango da, Miserikordia eraikineko Kukula espazioan. Kantauriko algekin eta oxidoekin egindako beiraztatutako gresezko formak eskaintzen ditu, erakusketa-aldian eboluzionatzen duten materialak.
“Bakoren Burua” ikusgai jarri dute Arabako Bibat Arkeologia Museoan
1976an aurkitu zuten I. mendeko marmolezko eskultura ezaguna, Arkaiako parrokia elizaren inguruan. 13 cm-ko altuera, 9,5 cm-ko zabalera eta 6,5 cm-ko sakonera duen pieza 46 urtez egon da desagertuta, Jon Buesa EAJk Arabako Batzar Nagusietan zuen bozeramaileak epailearen eskariz itzuli zuen arte. Irailaren 30era arte ikusi ahalko da Gasteizko Bibat Arkeologia Museoan.
Carla Filipe eta Taxio Ardanaz artisten lana batu du "Kooperatiba" erakusketak, Tabakaleran
Ángel Calvo Ulloak komisariatutako erakusketak Carla Filipe eta Taxio Ardanaz artistek lengoaia grafikoen eta irudikapen politikoaren inguruan egindako lana biltzen du. Uztailaren 3an irekiko da, Donostiako zentroan, eta urtarrilaren 10era arte egongo da ikusgai.