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Flamenco On Fire jaialdiak ‘tablao’ inprobisatu bihurtu ditu Iruñeko balkoirik enblematikoenak

Iragarkia
Flamenco On Fire Iruñea argazkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko balkoirik esanguratsuenak benetako ‘tablao’ bihurtu dira berriro egun hauetan, Flamenco On Fire jaialdiaren edizio berri bati esker. Gaur eguerdian, udaletxeko balkoitik, Pedro Heredia 'El Granaino' kantari ezagunak errezitaldi intimo eta hunkigarria eskaini du, Gabriel Lorenteren gitarra-jole bikainak lagunduta. Flamenco On Fire jaialdiaren egitarauak bihar jarraituko du toki berean; hain zuzen ere, Jose Merce maisuaren saioa dago iragarrita bertan.

Andaluzia Iruñea Artea

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Ertibil erakusketaren 44. edizioak 18 artista berriren lanak bildu ditu

Rekalde aretoan zabaldu dute Bizkaiko artista berriei laguntzeko erakusketa ibiltaria. Urriaren 18ra arte egongo da Bilbon, eta handik Barakaldora (urriak 21-azaroak 5), Basaurira (azaroak 6-29) eta Igorrera (azaroak 30-abenduak 30) egingo du. Lehen, bigarren eta hirugarren sariak Estela Miguelek eta Markel Gonzalez Elezkanok, Natalia Suarez Ortiz de Zaratek eta Jone Elorriaga Sotok irabazi dituzte.

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