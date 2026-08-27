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El festival Flamenco On Fire transforma los balcones emblemáticos de Pamplona en ‘tablaos’ improvisados

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Flamenco On Fire Iruñea argazkia
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Los balcones más emblemáticos de Pamplona se han vuelto a convertir estos días en auténticos ‘tablaos’ flamencos en una nueva edición del festival Flamenco On Fire. Este mediodía, desde el balcón del Ayuntamiento, el reconocido cantaor Pedro Heredia 'El Granaíno', acompañado a la brillante guitarra de Gabriel Lorente. La programación de Flamenco On Fire continuará mañana en el mismo lugar, donde está prevista la actuación del maestro José Mercé.

Andalucia Pamplona Arte

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