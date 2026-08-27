Yayoi Kusama artista japoniarra hil da, 97 urte zituela
Hain zuzen ere, artista ezaguna abuztuaren 14an hil zen, Tokioko ospitale batean. 2023an "Yayoi Kusama: 1945etik gaurdaino" erakusketa hartu zuen Guggenheimek. Kusama 10 urte zituela hasi zen margotzen, eta, horretarako, ilargien eta patroien errepikapen obsesiboa baliatu zuen, hala nola sareak eta arkuak.
Yayoi Kusama artista japoniarra hil da, 97 urte zituela, ostegun honetan bere webgunean egindako argitalpen baten arabera. Kolore biziko polka-puntuak eta eredu errepikakorrez osatutako diseinuak lantzeagatik zen ezaguna.
Kusama abuztuaren 14an hil zen, Tokioko ospitale batean, argitalpenak jasotzen duenez. Oraingoz, ordea, ez dute haren heriotzaren arrazoiei buruzko informaziorik eman.
Kusamak bere azken egunetara arte margotzen jarraitu zuen, pintzela inoiz utzi gabe, eta "betiereko maitasuna eta arima hilezkorra ikertzen jarraitu zuen", testuak dioenez.
Japoniarra psikodeliaren funtsezko figura izan zen, eta azken mendeko artista garrantzitsuenetako bat. Mundu osoko museoetan erakutsi zituen bere lanak, eta hainbat sari jaso zituen, besteak beste, Japoniako Arte eta Letren Ordena eta Kulturaren Ordena, Japoniako familia inperialak ematen duen ohore zibil handienetakoa.
Gainera, Japoniako Arte Elkartearen Praemium Imperiale saria, munduko arte-sari ospetsuenetako bat, jaso zuen lehen emakumea izan zen. Hain zuzen ere, 2006an eskuratu zuen.
Arteaz eta literaturaz gain, 2012an Louis Vuittonen New Yorkeko egoitza korporatiboaren kanpoaldea diseinatu zuen, lankidetza-lan baten baitan.
Protagonista Guggenheimen
Guggenheim Bilbao Museoak 2023an “Yayoi Kusama: 1945etik gaurdaino” erakusketa hartu zuen. Artista japoniar beteranoaren lanari eskainitako erakusketa ekainetik urrira bisitatu ahal izan zen.
Erakusketa horrek, Kusamaren ibilbide artistiko eta pertsonalaren errepasoa suposatzen zuen, zazpi hamarkadatan zehar bere lana bultzatu duten galdera existentzialak aztertuz. Pintura, marrazki, eskultura, instalazio eta performanceetako dokumentuen bidez, erakusketak sei gai nagusi jorratu zituen: Infinitua, Metaketa, Konektibitate erradikala, Natura Kosmikoa, Heriotza eta Bizitzaren Energia. Gai horiek artistak unibertsoari, identitateari eta giza existentziari buruz zuen ikuspegi berezia islatzen dute.
Kusamaren erakusketak hartu dituzten munduko beste erakunde garrantzitsu batzuen artean daude, besteak beste, Veneziako Bienala, New Yorkeko MoMA, Tokioko Arte Modernoaren Museo Nazionala, Sydneyko Arte Garaikidearen Museoa, Londresko Tate Modern, Madrilgo Reina Sofia Arte Zentroa eta Parisko Pompidou Zentroa.
Bizirauteko eta terapiarako modu bat
Matsumoto hirian jaio zen Kusama, 1929ko martxoaren 22an, eta 10 bat urte zituela hasi zen margotzen. Hasieratik, puntu eta eredu errepikakor obsesiboak, hala nola sareak eta arkuak, erabili zituen gai nagusi gisa, akuarela, pastela eta olio-pintura baliatuz.
Gaztetatik, bere estiloak pop artearen, performancearen eta arte garaikide, abstraktu eta feministaren eragina izan zuen, betiere izaera nabarmen abangoardistarekin.
1990ean, borondatez ospitale psikiatriko batean sartzea erabaki zuen, eta handik hainbat formatutan artelanak sortzen jarraitu zuen.
"Sorkuntza artistikoari erabat eskainitako bizitza apartan zehar, Kusamak nazioartean ospe handia lortu zuen abangoardiako artista aitzindari gisa. Bere sormen-lanak arte bisualak, performancea, fikzioa eta poesia barne hartu zituen", azaldu du bere webguneko biografiak.
Merkatarien familia aberats batean jaioa, Kusamak haluzinazioak eta nahasmendu obsesibo-konpultsiboa izan zituen txikitatik, eta joera suizidak ere izan zituen. Haurtzaroan, behin baino gehiagotan kontatu zuen amaren tratu txar fisiko eta psikologikoak jasan zituela. Haren amak bere artelanak suntsitzen zituen eta, besteak beste, aita desleialaren zelatari izatera behartzen zuen.
Egoera horiek guztiak artea sortzeko baliatu zituen Kusamak, eta sorkuntza bizirauteko eta terapiarako modu gisa erabili zuen. Horrela, puntuak eta kolore biziak psikodeliaren nazioarteko ikur bihurtu zituen.
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