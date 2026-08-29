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Bilboko Arte Ederren Museoak ateak itxiko ditu igande honetatik urriaren 6ra bitartean

Handitze lanak amaitu ondoren, museorako sarrera doan izango da urriaren 6tik 13ra.

Nuevo atrio del Museo de Bellas Artes de Bilbao
Bilboko Arte Ederren Museoa. Artxiboko argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Aste Nagusiaren ostean, Bilboko Arte Ederren Museoak aldi baterako itxiko ditu ateak igande honetan (abuztuak 30). Museoak itxiera hori baliatuko du Norman Fosterrek eta Luis Maria Uriartek diseinatutako handitze lanen azken faseari ekiteko eta irekiera ospatzeko antolatuko den programa prestatzeko. 

Museoak joan den astean ohar bidez jakinarazi zuenez, urriaren 6an irekiko ditu berriro ateak, eta lehen aste horretan, urriaren 6tik 13ra, sarrera doakoa izango da.

Irailean egingo den behin-behineko itxiera hori izango da bakarra lau urte baino gehiago iraun duen erabateko eraldaketa-prozesuan; izan ere, bitarte horretan, artelanekin batera, erakusketa eta jarduera-egitarau bizia izan da. 

Bizkaia Bilbo Bilboko Arte Ederren Museoa Artea

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