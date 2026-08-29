El Museo de Bellas Artes cerrará sus puertas este domingo 30 de agosto, tras las fiestas de Aste Nagusia de Bilbao, para culminar la última fase de la ampliación proyectada por Norman Foster y Luis María Uriarte, así como la preparación del programa inaugural con el que celebrará su reapertura el próximo 6 de octubre.

Según informó la semana pasada la pinacoteca bilbaína en un comunicado, durante la primera semana de reapertura del museo, entre el 6 y el 13 de octubre, la entrada será gratuita.

Este cierre temporal durante el mes de septiembre será el único durante el proceso de transformación integral desarrollado a lo largo de más de cuatro años, en los que "las obras han convivido con un intenso programa de exposiciones y actividades", ha recordado el museo.