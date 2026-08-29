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El Museo de Bellas Artes de Bilbao cerrará temporalmente sus puertas este domingo hasta el 6 de octubre

Tras culminar las obras de ampliación, el acceso al museo será gratuito entre el 6 y el 13 de octubre para celebrar su reapertura al público.
Nuevo atrio del Museo de Bellas Artes de Bilbao
El Museo de Bellas Artes de Bilbao. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Bilboko Arte Ederren Museoak ateak itxiko ditu abuztuaren 30etik urriaren 6ra arte

EITB

Última actualización

El Museo de Bellas Artes cerrará sus puertas este domingo 30 de agosto, tras las fiestas de Aste Nagusia de Bilbao, para culminar la última fase de la ampliación proyectada por Norman Foster y Luis María Uriarte, así como la preparación del programa inaugural con el que celebrará su reapertura el próximo 6 de octubre.

Según informó la semana pasada la pinacoteca bilbaína en un comunicado, durante la primera semana de reapertura del museo, entre el 6 y el 13 de octubre, la entrada será gratuita

Este cierre temporal durante el mes de septiembre será el único durante el proceso de transformación integral desarrollado a lo largo de más de cuatro años, en los que "las obras han convivido con un intenso programa de exposiciones y actividades", ha recordado el museo. 

Bizkaia Bilbao Museo de Bellas Artes de Bilbao Arte

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