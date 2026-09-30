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El Guggenheim recibe su visitante 30 000 000
Euskaraz irakurri: Guggenheim museoak 30.000.000. bisitaria hartu du
Desde que abrió sus puertas el 19 de octubre de 1997, el Museo Guggenheim Bilbao ha recibido a 30 000 000 de personas. La viguesa Aixa López y el madrileño Rodrigo Serna han cumplido ese número, por lo que han sido obsequiados con un viaje a Venecia.
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