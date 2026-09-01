El Guggenheim cierra su segundo verano con más visitas
Durante los meses de junio, julio y agosto, el Museo Guggenheim Bilbao recibió 488 971 visitas, 10 656 más que el verano pasado. El museo solo recibió a más gente que este año en verano de 2023.
El Museo Guggenheim Bilbao ha recibido un total de 488 971 visitas en los meses de junio, julio y agosto, 10 656 más que el verano pasado; supone su mayor cifra en la historia, tras la de 2023.
116 064 personas disfrutaron de las exposiciones del Museo en junio, 163 426 lo hicieron en julio y en agosto recibieron 209 481 visitantes, 14 527 más que el año pasado.
El 81 % del total del público llegó desde fuera del Estado español, sobre todo desde el Estado francés (15 % del total), Gran Bretaña (10 %), Alemania (10 %), Italia (9 %), Países Bajos (8 %) y Estados Unidos (7 %).
El día de mayor afluencia fue el 10 de agosto, con un total de 9097 visitantes.
Todas estas personas pudieron visitar las exposiciones Ruth Asawa: Retrospectiva (hasta el 13 de septiembre); Jasper Johns: Night Driver, patrocinada por la Fundación BBVA (hasta el 12 de octubre); in situ: Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo, (hasta el 1 de noviembre) y Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao.
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