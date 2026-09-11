Los museos Guggenheim y Bellas Artes de Bilbao lanzan una entrada conjunta a precio reducido

Los museos Guggenheim y de Bellas Artes de Bilbao han acordado la implantación de una entrada conjunta que permitirá visitar las dos pinacotecas con un solo ticket en un plazo de cuatro días.

Estas entradas incorporan, además, un descuento de entre el 20 % y el 33 %, según el tipo de ticket fijado por el calendario de exposiciones. Así, los adultos pasarán de pagar 24 euros por las entradas de ambos museos, a pagar 16 euros por la conjunta.

Asimismo, se mantienen las tarifas bonificadas para determinados colectivos y amigos de ambos museos, entre ellas, una que fomentará la accesibilidad para las personas mayores de 65 años y los estudiantes de entre 18 y 25 años. El acuerdo de colaboración recoge un descuento del 50% sobre las tarifas para adulto establecidas para los colectivos de Amigos del Museo de ambas instituciones.

Las entradas entrarán en vigor el 14 octubre, pero la venta anticipada puede realizarse desde este mismo viernes en las webs oficiales de ambos museos.

El Bellas Artes abrirá el 6 de octubre

El museo de Bellas Artes de Bilbao permanece cerrado desde el 30 de agosto para culminar las obras de ampliación que se han realizado. Su reapertura será el 6 de octubre y la entrada será gratuita entre el 6 y el 13 de ese mes.

Tras la reapertura, el nuevo horario será de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:00 a 15:00 horas. La tarifa de la entrada general será de 12 euros y la reducida de 6 euros.