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Bilboko Arte Ederren Museoak zabalkuntzaren inaugurazio ofiziala egin du, ia lau urteko obren ondoren
Norman Fosterren bisitaren eta gaurko inaugurazio ofizialaren ostean, bihar irekiko ditu ateak publiko orokorrarentzat; sarrera doakoa izango da urriaren 13ra arte.
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