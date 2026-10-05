INAUGURAZIO OFIZIALA

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Bilboko Arte Ederren Museoak zabalkuntzaren inaugurazio ofiziala egin du, ia lau urteko obren ondoren

Iragarkia
BILBAO, 02/10/2026.- Nueva sala "Agravitas" que forma parte de la ampliación de los arquitectos Norman Foster y Luis María Uriarte, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao en la ampliación de sus instalaciones, que será inaugurada el 5 de octubre, con un recorrido por la exposición 'La búsqueda del comienzo. Homenaje a Plácido Arango'. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Norman Fosterren bisitaren eta gaurko inaugurazio ofizialaren ostean, bihar irekiko ditu ateak publiko orokorrarentzat; sarrera doakoa izango da urriaren 13ra arte.

Bilboko Arte Ederren Museoa Bilbo Artea

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