INAUGURACIÓN OFICIAL

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El Bellas Artes de Bilbao inaugura hoy su nueva ampliación tras casi cuatro años de obras

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BILBAO, 02/10/2026.- Nueva sala "Agravitas" que forma parte de la ampliación de los arquitectos Norman Foster y Luis María Uriarte, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao en la ampliación de sus instalaciones, que será inaugurada el 5 de octubre, con un recorrido por la exposición 'La búsqueda del comienzo. Homenaje a Plácido Arango'. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko Arte Ederrak ateak ireki ditu berriro, ia lau urteko lanen ondoren

EITB

Última actualización

Tras la visita de Norman Foster, y la inaguración oficial hoy, mañana abrirá sus puertas al público general, con entrada gratuita hasta el 13 de octubre.

Museo de Bellas Artes de Bilbao Bilbao Arte

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