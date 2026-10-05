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El Bellas Artes de Bilbao inaugura hoy su nueva ampliación tras casi cuatro años de obras
Euskaraz irakurri: Bilboko Arte Ederrak ateak ireki ditu berriro, ia lau urteko lanen ondoren
Tras la visita de Norman Foster, y la inaguración oficial hoy, mañana abrirá sus puertas al público general, con entrada gratuita hasta el 13 de octubre.
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