El arte
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La obra de Dan Flavin viste el Guggenheim con "algo de luz"

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dan Flavinen lanak argi "apur batez" jantzi du Guggenheim

EITB

Última actualización

La exposición Dan Flavin: Algo de luz explora la obra de este artista entre las décadas de 1960 a 1980 a través de más de veinte grandes piezas. Se podrá visitar en el museo bilbaíno hasta el 4 de abril. 

 

Guggenheim Arte

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X