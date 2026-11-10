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La obra de Dan Flavin viste el Guggenheim con "algo de luz"
Euskaraz irakurri: Dan Flavinen lanak argi "apur batez" jantzi du Guggenheim
La exposición Dan Flavin: Algo de luz explora la obra de este artista entre las décadas de 1960 a 1980 a través de más de veinte grandes piezas. Se podrá visitar en el museo bilbaíno hasta el 4 de abril.
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