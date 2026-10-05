El Museo de Bellas Artes de Bilbao vuelve a abrir sus puertas este martes, 6 de octubre, renovado y ampliado, con 6743 m² de nueva construcción, pero ¿qué obras de arte podrán ver las personas que visiten el nuevo espacio, diseñado por Norman Foster y el arquitecto vasco Luis María Uriarte, tras cuatro años de obras?

Para empezar, el museo propone una nueva mirada a su colección con la muestra “Bildu(e)mak”: mil obras de diferentes épocas, disciplinas y estilos organizadas en dos espacios, el edificio antiguo y el edificio moderno, y que transportan al o la visitante desde la tradición clásica, incluido un recipiente cerámico griego del siglo IV a. C., hasta la creación actual pasando por la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco Occidental y las vanguardias del siglo XX.

En esta nueva presentación de la colección propia, en el que el museo ha querido cuidar la representación del trabajo de artistas mujeres, se pueden observar obras de Isabel Baquedano, Durero, El Greco, Van Dyck, Zurbaran, Goya, Zuloaga, Sorolla, Zuloaga, Dora Salazar, Zubiaurre, Romero de Torres, Regoyos, Arteta, Eulalia Abaitua, Mari Puri Herrero, Guezala, Max Ernst, Oteiza, Chillida, Menchu Gal, Balerdi, Agustin Ibarrola, Nestor Basterretxea, Vicente Larrea, María Franciska Dapena, Esther Ferrer, Vicente Ameztoy, Juan Luis Goenaga, Elena Asins, Pello Irazu, Darío Urzay, Cristina Iglesias, Jesús Mari Lazkano, Itziar Okariz, Sergio Prego…