El Bellas Artes abre con una renovada mirada a su colección y nuevos espacios
Las y los visitantes que entren al renovado espacio de Bilbao Museoa verán cerca de mil obras propias ordenadas en la exposición “Bildu(e)mak” y las exposiciones temporales “Visiones de Ultramar”, “Homenaje a Plácido Arango”, “Balerdi. La línea infinita” y “BBKmuseoa. Anthony Caro + Itziar Okariz”.
El Museo de Bellas Artes de Bilbao vuelve a abrir sus puertas este martes, 6 de octubre, renovado y ampliado, con 6743 m² de nueva construcción, pero ¿qué obras de arte podrán ver las personas que visiten el nuevo espacio, diseñado por Norman Foster y el arquitecto vasco Luis María Uriarte, tras cuatro años de obras?
Para empezar, el museo propone una nueva mirada a su colección con la muestra “Bildu(e)mak”: mil obras de diferentes épocas, disciplinas y estilos organizadas en dos espacios, el edificio antiguo y el edificio moderno, y que transportan al o la visitante desde la tradición clásica, incluido un recipiente cerámico griego del siglo IV a. C., hasta la creación actual pasando por la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco Occidental y las vanguardias del siglo XX.
En esta nueva presentación de la colección propia, en el que el museo ha querido cuidar la representación del trabajo de artistas mujeres, se pueden observar obras de Isabel Baquedano, Durero, El Greco, Van Dyck, Zurbaran, Goya, Zuloaga, Sorolla, Zuloaga, Dora Salazar, Zubiaurre, Romero de Torres, Regoyos, Arteta, Eulalia Abaitua, Mari Puri Herrero, Guezala, Max Ernst, Oteiza, Chillida, Menchu Gal, Balerdi, Agustin Ibarrola, Nestor Basterretxea, Vicente Larrea, María Franciska Dapena, Esther Ferrer, Vicente Ameztoy, Juan Luis Goenaga, Elena Asins, Pello Irazu, Darío Urzay, Cristina Iglesias, Jesús Mari Lazkano, Itziar Okariz, Sergio Prego…
Exposiciones temporales
Además de la colección propia, el museo lucirá para su nueva puesta de largo con tres exposiciones temporales y cuatro obras, una instalación sonora y tres grandes esculturas de Anthony Caro, en el nuevo espacio BBKmuseoa, galería principal del nuevo edificio diseñado por Norman Foster y Luis María Uriarte.
La planta 0 del Edificio Moderno ofrece la exposición “Visiones de Ultramar. Artistas viajeros en la Colección Patricia Phelps de Cisneros”, comisariada por Estrella de Diego. Se trata de 150 piezas que muestran la fascinación y la curiosidad intelectual que los artistas y viajeros europeos y de las Américas sintieron frente a la exuberancia de los paisajes latinoamericanos: pinturas, dibujos, estampas, mapas, libros y fotografías, fechados entre los siglos XVII y XX.
En el espacio Gabinete Gondra Barandiarán, la exposición “Balerdi. La línea infinita” se centra en la faceta de dibujante de Rafael Ruiz Balerdi (1934-1992): más de medio centenar de obras de carácter antológico, desde los inicios de su carrera en la década de 1950.
Finalmente, la exposición “La búsqueda del comienzo. Homenaje a Plácido Arango” es un homenaje al coleccionismo a través de la trayectoria de Plácido Arango (1931-2020), benefactor del museo. La cesión de más de 100 obras de su colección acercará al museo obras de Herrera el Mozo, Velázquez y Regoyos, entre otras y otros, procedentes del Prado, el MOMA o el San Diego Museum of Art.
MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
El Museo de Bellas Artes de Bilbao homenajeará a Plácido Arango en su reapertura
Plácido Arango será el gran protagonista de la reapertura del Museo de Bellas Artes de Bilbao gracias a una exposición cedida por sus hijos y organizada conjuntamente con el Museo del Prado. La obra se inaugurará el 5 de octubre en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, una vez finalizadas las obras de ampliación del edificio.
El espacio BBKmuseoa, la galería principal del nuevo edificio diseñado por Foster y Uriarte, es un espacio de 1500 metros cuadrados y 6 metros de altura, además de una terraza de 500 metros cuadrados. Esta terraza se estrenará con tres esculturas monumentales del artista británico Anthony Caro, y la galería acogerá en su puesta de largo una instalación sonora de Itziar Okariz, Respiración oceánica. Estas obras estarán rodeadas de obras de June Crespo, Ibon Aranberri, Sergio Prego, Ana Laura Aláez, Gema Intxausti y Erlea Maneros.