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Eduardo y Gonzalo Chillida dialogan en Chillida Leku con una exposición única
La exposición reúne más de 100 obras de Gonzalo Chillida y una selección de más de 30 piezas de Eduardo Chillida. Podrá visitarse hasta el próximo 7 de marzo, y propone un diálogo entre la pintura y la escultura de los dos hermanos con motivo del centenario del nacimiento de Gonzalo Chillida.
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