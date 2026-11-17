El documental sobre la artista Gema Intxausti (Gernika-Lumo, 1966) realizado por EITB y el museo Artium llegará este jueves, 19 de noviembre, a la plataforma ETB ON y al propio museo vitoriano.

La pieza pertenece a Erresonantziak, una serie de documentales impulsada por EITB y Artium Museoa junto a Begira Produkzioak que busca visibilizar la labor de las artistas vascas desde una perspectiva crítica e histórica.

La nueva entrega, que llega después de las dedicadas a las artistas Esther Ferrer y Mari Puri Herrero, es un documental de una duración aproximada de una hora que aborda de forma monográfica la trayectoria de Intxausti.

El Artium acogerá el jueves, a partir de las 18:00 horas, una proyección del documental, a la que seguirá una conversación a tres voces entre Gema Intxausti, la directora del Artium Beatriz Herráez y Larraitz Zuazo, directora de Begira Produkzioak y responsable de la dirección audiovisual y de la realización del documental.

Gema Intxausti (Gernika-Lumo, 1966) trabaja principalmente en los ámbitos de la escultura, el dibujo y la narración audiovisual. Formada en Bellas Artes en la EHU y en cine y vídeo en Reino Unido, su obra incorpora referencias al cine, la música y la literatura, y explora las relaciones entre imagen, texto y narración. En 2018 recibió el premio Gure Artea a la trayectoria artística.

La artista Itziar Okariz (Donostia-San Sebastián, 1965), por su parte, protagoniza el cuarto documental de la serie, que se encuentra actualmente en fase de producción.