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Vendido por la cifra récord de 173,5 millones de euros el cuadro 'Castaños en flor' de Van Gogh
El cuadro Castaños en flor de Vincent van Gogh ha marcado este miércoles un nuevo récord en precio de venta de una obra del artista neerlandés, al alcanzar en una subasta celebrada en Nueva York por la casa Sotheby's la cifra de 190,4 millones de dólares (173,5 millones de euros), eso sí, tras el acuerdo alcanzado por sus hasta ahora propietarios y los herederos judíos de un antiguo dueño.
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