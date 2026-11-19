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Eduardo eta Gonzalo Chillida, solasean Chillida Lekun, erakusketa berezi baten eskutik
Erakusketak Gonzalo Chillidaren 100 obra baino gehiago eta Eduardo Chillidaren 30 pieza baino gehiagoko hautaketa bat biltzen ditu. Datorren martxoaren 7ra arte egongo da ikusgai, eta bi anaien pintura eta eskulturaren arteko elkarrizketa proposatzen du, Gonzalo Chillidaren jaiotzaren mendeurrena dela eta.
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