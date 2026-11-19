Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
173,5 milioi euroan saldu dute Van Goghen "Chataigniers en fleurs" margolana
Vincent van Goghen Chataigniers en fleurs margolanak marka berria ezarri du artista nederlandarraren lanen salmenta prezioan. Sotheby's etxeak New Yorken egindako enkante batean 190,4 milioi dolarrean (173,5 milioi euro) saldu du, orain arteko jabeek eta oinordekoek lortutako akordioaren ondoren.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Zadie Xak “santutegi, atalase eta espazio oniriko bat” paratu du Guggenheimen
ZUZENEAN
Duela min.
EITBk eta Artiumek Gema Intxaustiri buruzko dokumentala estreinatuko dute ostegunean
ZUZENEAN
Duela min.
Dan Flavinen lanak argi "apur batez" jantzi du Guggenheim
ZUZENEAN
Duela min.
Sancho el Sabio Vital Fundazioak Sacamantecasen argitaratu gabeko 4 argazki erakutsiko ditu
ZUZENEAN
Duela min.
Artium Museoak bilduma propioari emango dio garrantzia 25. urteurrenean
ZUZENEAN
Duela min.
Chillida anaien obrak batera izango dituen lehen erakusketa zabalduko dute azaroan Chillida Lekun
ZUZENEAN
Duela min.
Guggenheimerako sarrera doakoa izango da larunbatean eta igandean
ZUZENEAN
Duela min.
"Balerdi. Lerro infinitua" erakusketa zabaldu du Arte Ederren Bilboko Museoak
ZUZENEAN
Duela min.
Steve McQueen artistaren "66-76-26" entzunezko obra aurkeztu du gaur Guggenheim museoak
Gehiago ikusi