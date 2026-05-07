La delegación vasca trabaja ya en la Bienal de Venecia
Encabezada por la consejera de Cultura del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea, la inciativa "I Baschi alla Biennale 1976/2026" desarrollará en la ciudad italiana un programa institucional, académico y artístico, que recordará a los artistas que llevaron al arte vasco a esta feria hace 50 años, en pleno posfranquismo.
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Los artistas vascos conjugaron la reivindicación política y el lenguaje vanguardista en Venecia en 1976
Los expertos Beñat Sarasola y Leire Vergara hablan desde la Biennale sobre el grupo de artistas que llevó la voz vasca a la Bienal de Venecia en 1976.
Igshaan Adams despliega sus tapices y "nubes de polvo" en el Guggenheim
La exposición "Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo" es la tercera muestra del ciclo expositivo in situ, a traves del cual el museo invita a artistas a crear obras pensadas para un espacio determinado del edificio y que generen un diálogo con la arquitectura.
Iberdrola muestra parte de su colección en el Museo de Bellas Artes de Bilbao
La exposición "Paralelos y meridianos" reúne 138 obras de la compañía bilbaína, divididas en ocho secciones: Inicios; Naturaleza, aguas y tramas; Cuerpo y huellas; Trabajo; Luz; El artista y sus espacios; Arquitectura y construcción; Ciudad y puerto. Se podrá visitar hasta el 30 de agosto.
'RESET' será el lema del 20 aniversario de Getxophoto, del 28 de mayo al 21 de junio
Celebrar el aniversario y repensar el festival, y reiniciarlo: estos son los objetivos de la 20ª edición, RESET. Entre las iniciativas han creado un archivo digital que recopila los 20 años de historia del festival, , la exposición ‘El último lunes’ de Alejandro Acin o otros 7 proyectos de ediciones anteriores. Además, el Sireno del Puerto Viejo también tendrá su lugar en su último acto: un photocall.
Una foto de una familia separada por el ICE gana el premio World Press Photo 2026
La fotografía de la estadounidense Carol Guzy captura el momento en el que Luis, un migrante ecuatoriano, es separado de su esposa Cocha y sus tres hijos —de siete, 13 y 15 años— en Nueva York.
El cámpus de Álava de la EHU acoge la exposición ‘Gaizkia. Auschwitz 1945 – Gaza 2025’
La exposición 'Gaizkia. Auschwitz 1945 - Gaza 2025', del artista valenciano Artur Heras, ha sido inaugurada este miércoles en el Pabellón Universitario del campus alavés de la Universidad del País Vasco (EHU). La muestra, comisariada por Anacleto Ferrer, denuncia los genocidios "desde una mirada artística comprometida y valiente". Tras permanecer en Vitoria hasta el 30 de abril, la muestra se podrá visitar en las Aulas de la Experiencia de Bilbao del 6 al 22 de mayo y en San Sebastián del 27 de mayo al 30 de junio.
El artista bilbaíno Jesús Jáuregui muestra nuestra "dudosa corporeidad" en Bilbao
El aula Chillida del edificio Bizkaia de la EHU acogerá entre el 14 de abril y el 7 de mayo la exposición "Anthropos", en la que, en palabras del artista Jesús Jáuregui, se propone una visión particular del ser humano, "marcada por la perplejidad que provoca nuestra propia existencia y por la dudosa corporalidad que nos conforma".
Entradas a mitad de precio para quienes visiten esta tarde el Guggenheim
Hoy es el último día para visitar la exposición "in situ: Mark Leckey. Y la ciudad se alzaba en todo su esplendor", por lo que las personas que acudan entre las 16:00 y las 19:00 horas obtendrán un descuento del 50 %.
El Guggenheim recibe 24 400 personas en Semana Santa
Entre el jueves, 2 de abril, y el lunes, 6 de abril, el viernes fue el día con mayor afluencia, con 6731 personas.