"I Baschi alla Biennale 1976/2026"
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La delegación vasca trabaja ya en la Bienal de Venecia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal ordezkaritza Veneziako Bienalean da
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EITB

Última actualización

Encabezada por la consejera de Cultura del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea,  la inciativa "I Baschi alla Biennale 1976/2026" desarrollará en la ciudad italiana un programa institucional, académico y artístico, que recordará a los artistas que llevaron al arte vasco a esta feria hace 50 años, en pleno posfranquismo. 

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