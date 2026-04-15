La exposición 'Gaizkia. Auschwitz 1945 - Gaza 2025', del artista valenciano Artur Heras, ha sido inaugurada este miércoles en el Pabellón Universitario del campus alavés de la Universidad del País Vasco (EHU). La muestra, comisariada por Anacleto Ferrer, denuncia los genocidios "desde una mirada artística comprometida y valiente". Tras permanecer en Vitoria hasta el 30 de abril, la muestra se podrá visitar en las Aulas de la Experiencia de Bilbao del 6 al 22 de mayo y en San Sebastián del 27 de mayo al 30 de junio.