El cámpus de Álava de la EHU acoge la exposición ‘Gaizkia. Auschwitz 1945 – Gaza 2025’
La exposición 'Gaizkia. Auschwitz 1945 - Gaza 2025', del artista valenciano Artur Heras, ha sido inaugurada este miércoles en el Pabellón Universitario del campus alavés de la Universidad del País Vasco (EHU). La muestra, comisariada por Anacleto Ferrer, denuncia los genocidios "desde una mirada artística comprometida y valiente". Tras permanecer en Vitoria hasta el 30 de abril, la muestra se podrá visitar en las Aulas de la Experiencia de Bilbao del 6 al 22 de mayo y en San Sebastián del 27 de mayo al 30 de junio.
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El aula Chillida del edificio Bizkaia de la EHU acogerá entre el 14 de abril y el 7 de mayo la exposición "Anthropos", en la que, en palabras del artista Jesús Jáuregui, se propone una visión particular del ser humano, "marcada por la perplejidad que provoca nuestra propia existencia y por la dudosa corporalidad que nos conforma".
Entradas a mitad de precio para quienes visiten esta tarde el Guggenheim
Hoy es el último día para visitar la exposición "in situ: Mark Leckey. Y la ciudad se alzaba en todo su esplendor", por lo que las personas que acudan entre las 16:00 y las 19:00 horas obtendrán un descuento del 50 %.
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