Obras de Goya, en San Sebastián y Vitoria
Las estampas de Francisco de Goya se exponen simultáneamente en dos exposiciones, en el Museo San Telmo de San Sebastián y en el Museo de Bellas Artes de Álava.
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La Ruta del Arte BBK llegará a 30 localidades de Bizkaia con los animales como protagonistas
La exposición reúne, en paneles, reproducciones de 38 obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, piezas de diferentes artistas, épocas y técnicas: pintura, grabado, cartel, artes aplicadas... El recorrido comenzará el 11 de mayo (Bilbao), y finalizará el 9 de diciembre (Durango), tras pasar por 30 localidades de Bizkaia.
Ibone Bengoetxea: "Queremos tener una presencia estable en la Biennale"
El Gobierno Vasco ha trabajado estos días en Venecia para que el arte vasco tenga una presencia más estable en la Bienal de Venecia, a través del programa "I Baschi alla Biennale 1976/2026". El objetivo es que Euskadi ocupe un lugar propio en la feria a partir de 2028, tal y como ha explicado la consejera de Cultura.
Los artistas vascos conjugaron la reivindicación política y el lenguaje vanguardista en Venecia en 1976
Los expertos Beñat Sarasola y Leire Vergara hablan desde la Biennale sobre el grupo de artistas que llevó la voz vasca a la Bienal de Venecia en 1976.
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Encabezada por la consejera de Cultura del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea, la inciativa "I Baschi alla Biennale 1976/2026" desarrollará en la ciudad italiana un programa institucional, académico y artístico, que recordará a los artistas que llevaron al arte vasco a esta feria hace 50 años, en pleno posfranquismo.
Igshaan Adams despliega sus tapices y "nubes de polvo" en el Guggenheim
La exposición "Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo" es la tercera muestra del ciclo expositivo in situ, a traves del cual el museo invita a artistas a crear obras pensadas para un espacio determinado del edificio y que generen un diálogo con la arquitectura.
Iberdrola muestra parte de su colección en el Museo de Bellas Artes de Bilbao
La exposición "Paralelos y meridianos" reúne 138 obras de la compañía bilbaína, divididas en ocho secciones: Inicios; Naturaleza, aguas y tramas; Cuerpo y huellas; Trabajo; Luz; El artista y sus espacios; Arquitectura y construcción; Ciudad y puerto. Se podrá visitar hasta el 30 de agosto.
'RESET' será el lema del 20 aniversario de Getxophoto, del 28 de mayo al 21 de junio
Celebrar el aniversario y repensar el festival, y reiniciarlo: estos son los objetivos de la 20ª edición, RESET. Entre las iniciativas han creado un archivo digital que recopila los 20 años de historia del festival, , la exposición ‘El último lunes’ de Alejandro Acin o otros 7 proyectos de ediciones anteriores. Además, el Sireno del Puerto Viejo también tendrá su lugar en su último acto: un photocall.
Una foto de una familia separada por el ICE gana el premio World Press Photo 2026
La fotografía de la estadounidense Carol Guzy captura el momento en el que Luis, un migrante ecuatoriano, es separado de su esposa Cocha y sus tres hijos —de siete, 13 y 15 años— en Nueva York.