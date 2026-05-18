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Obras de Goya, en San Sebastián y Vitoria

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Goyaren lanak, Donostian eta Gasteizen
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EITB

Última actualización

Las estampas de Francisco de Goya se exponen simultáneamente en dos exposiciones, en el Museo San Telmo de San Sebastián y en el Museo de Bellas Artes de Álava.

Museo San Telmo Museo de Bellas Artes de Araba Arte

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