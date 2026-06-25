El Guggenheim expondrá sendas retrospectivas de Philippe Parreno y Carmen Herrera en 2027

El Museo Guggenheim Bilbao exhibirá la próxima primavera, desde mediados de marzo, una exposición monográfica dedicada a Philippe Parreno, artista francés clave en la evolución del arte contemporáneo desde los años noventa.

El Patronato de la Fundación del Museo ha anunciado en su reunión celebrada este miércoles, presidida por el lehendakari, Imanol Pradales, la programación artística del centro para 2027.

A partir de finales de abril, el museo bilbaíno dedicará una gran retrospectiva a la artista cubano-estadounidense Carmen Herrera, pionera de la abstracción y una de las artistas más significativas de la segunda mitad del siglo XX, que incluirá más de 200 obras en medios como pintura, escultura, dibujo y grabado creadas entre 1937 y 2021, un año antes de su muerte.

