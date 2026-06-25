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El Guggenheim expondrá sendas retrospectivas de Philippe Parreno y Carmen Herrera en 2027

El Patronato de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao se reunió ayer en el museo, y ha anunciado su programación artística para el año que viene. También prepara una nueva presentación de su colección con motivo del 30 aniversario.
Philippe Parreno La Quinta Del Sordo, 2021 4K color film, 5.1 sound mix 38'36'' © Atelier Parreno
Philippe Parreno., "La Quinta Del Sordo", 2021. © Atelier Parreno.
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EITB

Última actualización

El Museo Guggenheim Bilbao exhibirá la próxima primavera, desde mediados de marzo, una exposición monográfica dedicada a Philippe Parreno, artista francés clave en la evolución del arte contemporáneo desde los años noventa.

El Patronato de la Fundación del Museo ha anunciado en su reunión celebrada este miércoles, presidida por el lehendakari, Imanol Pradales, la programación artística del centro para 2027.

A partir de finales de abril, el museo bilbaíno dedicará una gran retrospectiva a la artista cubano-estadounidense Carmen Herrera, pionera de la abstracción y una de las artistas más significativas de la segunda mitad del siglo XX, que incluirá más de 200 obras en medios como pintura, escultura, dibujo y grabado creadas entre 1937 y 2021, un año antes de su muerte.

Carmen Herrera Réalités Nouvelles, 1948 Acrílico sobre lienzo, 78,4 x 99,4 cm Estate of Tony Bechara. Cortesía Lisson Gallery © Estate of Carmen Herrera.

Carmen Herrera, "Réalités Nouvelles", 1948. © Estate of Carmen Herrera. 

A principios del mes de octubre, la muestra titulada 'Kaihō 解放: Artistas japonesas después de 1945' analizará el papel esencial de las artistas japonesas, tanto en el país nipón como en las comunidades que se generaron en Asia, Europa, EE. UU. y Brasil en la era global de la posguerra.

Asimismo, dos nuevas muestras constituirán los capítulos siguientes dentro del ciclo expositivo 'in situ'. Una, que se inaugurará en mayo, estará dedicado al artista coreano residente en Londres Do Ho Suh, y la segunda, prevista para el mes de diciembre, estará protagonizado por la artista multidisciplinar bilbaína Itziar Barrio.

Por último, y con motivo del 30 aniversario del Museo Guggenheim Bilbao en 2027, el centro está preparando para el otoño una nueva presentación de la colección, "concebida como una celebración de la trayectoria de la institución y del compromiso que, desde su apertura, ha mantenido con el arte contemporáneo y con la sociedad a la que pertenece".

516 734 visitantes en 2026

En su balance de la actividad durante los primeros seis meses del año, el Patronato del Museo Guggenheim Bilbao ha constatado que a fecha de hoy se han registrado 516 734 visitantes al centro, un 3 % (unos 13 500) inferior a la cifra acumulada a esta fecha en 2025.

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