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Xabier Paya, nuevo director general de Bilbao Bizkaia Museoak

Paya formará junto a Sorkunde Aiarza, directora gerente, el grupo directivo de Bilbao Bizkaia Museoak, entidad que gestiona Bilbao, el Museo de Reproducciones de Bilbao y el yacimiento del convento de San Francisco.

Bilboko Euskal Museoa

La entidad dirige, entre otros, espacios el recien reformado Museo Vasco de Bilbao

Euskaraz irakurri: Xabier Paya Bilbao Bizkaia Museoak erakundeko zuzendari nagusi izendatu dute
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EITB

Última actualización

El Consejo de Administración de la entidad Bilbao Bizkaia Museoak ha nombrado nuevo director general a Xabier Paya.

El nombramiento se ha producido tras un proceso de selección que se inició el pasado mes de mayo, según han informado la Diputación Foral y el Ayuntamiento, integrantes del Consejo de Administración de Bilbao Bizkaia Museoak, que mantiene a Sorkunde Aiarza como directora gerente.

Xabier Paya asumirá en las próximas semanas la dirección general de Bilbao Bizkaia Museoak, institución que gestiona el recién reabierto Euskal Museoa Bilbao, el Museo de Reproducciones de Bilbao, el Yacimiento del antiguo convento de San Francisco y el depósito externo.

Xabier Paya (1982) ha sido director de la entidad municipal Getxo Kultura los últimos cuatro años, y ha trabajado en la dirección cultural de Donostia 2026 Capital Europea de la Cultura.

Museos Arte

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