Óbito
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece el artista británico David Hockney

El pintor, muerto a los 88 años, fue uno de los grandes nombres del arte pop británico.
<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2012/05/14/656016/656016_hockney_efe_thumbnail.jpg"/><br/><strong>hockney efe</strong>
Hockney, en el Guggenheim en 2012. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: David Hockney artista britainiarra hil da
author image

EITB

Última actualización

El artista David Hockney ha muerto a los 88 años, según informó este viernes su representante. 

Hockney fue uno de los protagonistas en el florecimiento del arte pop británico y trabajó prácticamente hasta el final de su vida 

Protagonizó sendas exposiciones en el museo Guggenheim de Bilbao, en 2012 y 2017. 

Arte Arte

Te puede interesar

"RESET" lelopean 2026ko Getxo Photo martxan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

GetxoPhoto comenzará el jueves bajo el lema "RESET"

20 años de vanguardia fotográfica condensados en un solo concepto: 'RESET'. Getxophoto arranca este jueves con una selección de creadores internacionales que utilizan la imagen como una herramienta crítica para narrar las historias humanas más íntimas de nuestro tiempo. Más de una cuarta parte de las 23 exposiciones que han organizado estarán en Punta Begoña. El paseo de Ereaga y el mercado de Algorta serán otros dos espacios importantes.

Gasteizeko Arte Ederren museoan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

'Fantasía y razón', la muestra que reúne las grandes series de Goya en el Museo de Bellas Artes de Vitoria

‘Desastres de la guerra’, ‘Tauromaquia, ’Disparates’ y ‘Caprichos’ son las cuatro grandes series de estampas de la exposición de Francisco de Goya que permanecerá en el Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz hasta febrero de 2027. Por otro lado, el museo San Telmo de San Sebastián acoge también una exposición con Goya como protagonista.

Cargar más
Publicidad
X