El renovado Museo Vasco ya está abierto
Las puertas del restaurado museo bilbaíno se han vuelto a abrir esta mañana tras varios años de obras y una inversión de 20 397 401,53 euros. La entrada será gratuita durante los diez primeros días de esta etapa.
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Paya formará junto a Sorkunde Aiarza, directora gerente, el grupo directivo de Bilbao Bizkaia Museoak, entidad que gestiona Bilbao, el Museo de Reproducciones de Bilbao y el yacimiento del convento de San Francisco.
El renovado Euskal Museoa Bilbao abrirá sus puertas el 10 de junio y ofrecerá entrada gratuita durante diez días
Tras una profunda reforma arquitectónica y museográfica, la ciudadanía tendrá entrada gratuita hasta el 21 de junio a los nuevos espacios expositivos, en los que la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao han invertido 20 397 401,53 euros.
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Hasta el 12 de octubre, la exposición "Night driver" ofrecerá a las y los visitantes pinturas, esculturas, dibujos, grabados, un libro de autor y una escenografía.
Inauguración del Museo Vasco de Bilbao
Sigue en directo la ceremonia de inauguración del renovado Museo Vasco de Bilbao.
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Obras de Goya, en San Sebastián y Vitoria
Las estampas de Francisco de Goya se exponen simultáneamente en dos exposiciones, en el Museo San Telmo de San Sebastián y en el Museo de Bellas Artes de Álava.