GETXOPHOTO 2026

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GetxoPhoto comenzará el jueves bajo el lema "RESET"

"RESET" lelopean 2026ko Getxo Photo martxan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: GETXO PHOTO jaialdiak ostegunean irekiko ditu ateak: "RESET" lelopean
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EITB

Última actualización

20 años de vanguardia fotográfica condensados en un solo concepto: 'RESET'. Getxophoto arranca este jueves con una selección de creadores internacionales que utilizan la imagen como una herramienta crítica para narrar las historias humanas más íntimas de nuestro tiempo. Más de una cuarta parte de las 23 exposiciones que han organizado estarán en Punta Begoña. El paseo de Ereaga y el mercado de Algorta serán otros dos espacios importantes.

Getxo Bizkaia Cultura Arte

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