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El museo Cristóbal Balenciaga presenta la exposición "Vivre Sa Vie. Georges Dambier y la Moda"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Vivre Sa Vie. Georges Dambier eta Moda" erakusketa, Cristobal Balenciaga museoan
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EITB

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La muestra está compuesta por 77 imágenes del fotógrafo Georges Dambier, que en los años 50 fue un pionero: sacó las modelos a la calle y rompió las rígidas convenciones de las fotografías de estudio. Se podrá visitar desde mañana hasta el 13 de diciembre en el museo de Getaria.

Museo Cristóbal Balenciaga Arte

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