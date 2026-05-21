El museo Cristóbal Balenciaga presenta la exposición "Vivre Sa Vie. Georges Dambier y la Moda"
La muestra está compuesta por 77 imágenes del fotógrafo Georges Dambier, que en los años 50 fue un pionero: sacó las modelos a la calle y rompió las rígidas convenciones de las fotografías de estudio. Se podrá visitar desde mañana hasta el 13 de diciembre en el museo de Getaria.
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'Fantasía y razón', la muestra que reúne las grandes series de Goya en el Museo de Bellas Artes de Vitoria
‘Desastres de la guerra’, ‘Tauromaquia, ’Disparates’ y ‘Caprichos’ son las cuatro grandes series de estampas de la exposición de Francisco de Goya que permanecerá en el Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz hasta febrero de 2027. Por otro lado, el museo San Telmo de San Sebastián acoge también una exposición con Goya como protagonista.
Obras de Goya, en San Sebastián y Vitoria
Las estampas de Francisco de Goya se exponen simultáneamente en dos exposiciones, en el Museo San Telmo de San Sebastián y en el Museo de Bellas Artes de Álava.
González Iñarritu define 'Carne y arena' como una obra que se "sufre en las propias carnes"
El cineasta ha visitado Bilbao para presentar la instalación de realidad virtual que se puede visitar en la sede de EITB hasta junio; una experiencia inmersiva en la que el público siente parte de lo que viven los migrantes que cruzan la frontera entre México y EE. UU.
La Ruta del Arte BBK llegará a 30 localidades de Bizkaia con los animales como protagonistas
La exposición reúne, en paneles, reproducciones de 38 obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, piezas de diferentes artistas, épocas y técnicas: pintura, grabado, cartel, artes aplicadas... El recorrido comenzará el 11 de mayo (Bilbao), y finalizará el 9 de diciembre (Durango), tras pasar por 30 localidades de Bizkaia.
Ibone Bengoetxea: "Queremos tener una presencia estable en la Biennale"
El Gobierno Vasco ha trabajado estos días en Venecia para que el arte vasco tenga una presencia más estable en la Bienal de Venecia, a través del programa "I Baschi alla Biennale 1976/2026". El objetivo es que Euskadi ocupe un lugar propio en la feria a partir de 2028, tal y como ha explicado la consejera de Cultura.
Los artistas vascos conjugaron la reivindicación política y el lenguaje vanguardista en Venecia en 1976
Los expertos Beñat Sarasola y Leire Vergara hablan desde la Biennale sobre el grupo de artistas que llevó la voz vasca a la Bienal de Venecia en 1976.
La delegación vasca trabaja ya en la Bienal de Venecia
Encabezada por la consejera de Cultura del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea, la inciativa "I Baschi alla Biennale 1976/2026" desarrollará en la ciudad italiana un programa institucional, académico y artístico, que recordará a los artistas que llevaron al arte vasco a esta feria hace 50 años, en pleno posfranquismo.
Igshaan Adams despliega sus tapices y "nubes de polvo" en el Guggenheim
La exposición "Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo" es la tercera muestra del ciclo expositivo in situ, a traves del cual el museo invita a artistas a crear obras pensadas para un espacio determinado del edificio y que generen un diálogo con la arquitectura.
Iberdrola muestra parte de su colección en el Museo de Bellas Artes de Bilbao
La exposición "Paralelos y meridianos" reúne 138 obras de la compañía bilbaína, divididas en ocho secciones: Inicios; Naturaleza, aguas y tramas; Cuerpo y huellas; Trabajo; Luz; El artista y sus espacios; Arquitectura y construcción; Ciudad y puerto. Se podrá visitar hasta el 30 de agosto.