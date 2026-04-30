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Iberdrola muestra parte de su colección en el Museo de Bellas Artes de Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iberdrolaren artelanak, Arte Ederren Bilboko Museoan ikusgai
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EITB

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La exposición "Paralelos y meridianos" reúne 138 obras de la compañía bilbaína, divididas en ocho secciones: Inicios; Naturaleza, aguas y tramas; Cuerpo y huellas; Trabajo; Luz; El artista y sus espacios; Arquitectura y construcción; Ciudad y puerto. Se podrá visitar hasta el 30 de agosto. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao Arte

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