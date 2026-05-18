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'Fantasía y razón', la muestra que reúne las grandes series de Goya en el Museo de Bellas Artes de Vitoria

Gasteizeko Arte Ederren museoan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Fantasia eta arrazoia': Goyaren artelan handiak biltzen dituen erakusketa Gasteizko Arte Ederren Museoan
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EITB

Última actualización

‘Desastres de la guerra’, ‘Tauromaquia, ’Disparates’ y ‘Caprichos’ son las cuatro grandes series de estampas de la exposición de Francisco de Goya que permanecerá en el Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz hasta febrero de 2027. Por otro lado, el museo San Telmo de San Sebastián acoge también una exposición con Goya como protagonista.

Vitoria-Gasteiz Cultura Museo de Bellas Artes de Araba Museos Araba-Álava Arte

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