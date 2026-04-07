El Museo Guggenheim Bilbao ha recibido esta Semana Santa, desde el jueves 2 hasta el lunes 6 de abril, a un total de 24 400 visitantes, 736 personas menos que el año anterior en el mismo periodo.



Según ha informado el museo bilbaíno, el día de mayor afluencia de visitas fue el viernes día 3 de abril, con 6731 personas.



Un 60 % de los visitantes de esos días han llegado desde fuera del Estado español, y ha destacado el número de personas llegadas del Estado francés (9,3 % del total), Alemania (8,3 %), Reino Unido (7,4 %), Italia (5,2 %) y Portugal (3,3 %).



Quienes han acudido al Guggenheim Bilbao han tenido la oportunidad de disfrutar de las exposiciones temporales "Ruth Asawa: Retrospectiva", "in situ: Mark Leckey. Y la ciudad se alzaba en todo su esplendor" y "Artes de la Tierra", así como la muestra permanente Obras de la Colección del Museo Guggenheim.