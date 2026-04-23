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Una foto de una familia separada por el ICE gana el premio World Press Photo 2026

La fotografía de la estadounidense Carol Guzy captura el momento en el que Luis, un migrante ecuatoriano, es separado de su esposa Cocha y sus tres hijos —de siete, 13 y 15 años— en Nueva York. 

World Press Photo 2026 foto ganadora Separados por el ICE
Foto: Carol Guzy
Euskaraz irakurri: ICEko agenteek banandutako familia baten argazkiak irabazi du World Press Photo 2026 saria
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EITB

Última actualización

La fotógrafa norteamericana Carol Guzy, de Zuma Press, ha sido galardonada con el premio World Press Photo 2026 por su instantánea titulada 'Separated by ICE' (Separados por el ICE) tomada en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de agosto de 2025.

La imagen premiada con este prestigioso galardón capta el momento en el que Luis, un migrante ecuatoriano, es separado de su mujer Concha y sus tres hijos –de 7, 13 y 15 años— en el edificio federal Jacob K. Javits, en Nueva York.

Según el jurado, la imagen de Guzy "muestra el dolor inconsolable de niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia". 

El jurado añade que la fotografía no refleja un caso aislado, "sino una política aplicada de manera indiscriminada a personas que acuden a sus audiencias de buena fe".

La hambruna en Gaza y los juicios de las mujeres achíes, las dos fotos finalistas

Junto a la Foto del Año, el jurado también ha seleccionado dos imágenes finalistas: la hambruna en Gaza y la lucha por la justicia de mujeres achíes en Guatemala.

La imagen de docenas de palestinos subidas a un camión de provisiones en Gaza, en un intento por conseguir harina, es una de las fotografías finalistas.

La fotografía 'Aid Emergency in Gaza' (Emergencia Humanitaria en Gaza) , fue tomada por Saber Nuraldin (EPA Images), el 27de julio de 2025. 

Title: Aid Emergency in Gaza Credit: © Saber Nuraldin, EPA Images Caption: Palestinians climb onto an aid truck as it enters the Gaza Strip via the Zikim Crossing in an attempt to get flour, during what the Israeli military called a “tactical suspension” in operations to allow humanitarian aid through. 27 July 2025. Story: In 2025, famine took hold amid what a UN Commission has concluded is a genocide in Gaza, which Israel disputes. Israeli authorities imposed a complete aid blockade in March, a tactic described by humanitarian organizations as the weaponization of starvation. The UN reports that between 27 May and 31 July at least 1,373 Palestinians seeking food were killed at or near aid distribution sites. Despite a ceasefire agreement in October, more than 75% of the population still face hunger and malnutrition. The photographer was born in Gaza and has documented life there since 1997.

'The Trials of the Achi Women' (Los Juicios de las mujeres achíes), de Victor J. Blue, para The New York Times Magazine es la segunda instantánea finalista. 

La imagen muestra a Doña Paulina Ixpatá Alvarado, junto a otras mujeres Achi frente a un tribunal de Ciudad de Guatemala, el 30 de mayo de 2025. 

Title: The Trials of the Achi Women Credit: © Victor J. Blue, for The New York Times Magazine Caption: ​​Doña Paulina Ixpatá Alvarado stands with other Achi women outside a Guatemala City court. That afternoon, three ex-civil defense patrollers were found guilty of rape and crimes against humanity and sentenced to 40 years in prison each. Guatemala City, Guatemala, 30 May 2025. Story: For four decades, a group of Indigenous Maya Achi women in Rabinal lived in the same communities as the men who had raped them, sometimes as neighbors. Guatemala’s civil war led to the genocide of thousands of Maya Achi people by the military and local state-backed paramilitary forces, who used sexual violence as a systematic weapon to subjugate Indigenous communities. In 2011, 36 women broke their silence, launching and winning a 14-year legal battle against their abusers. Their collective resilience is transforming a legacy of wartime impunity into a historic victory for justice.
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