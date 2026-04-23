Una foto de una familia separada por el ICE gana el premio World Press Photo 2026

La fotógrafa norteamericana Carol Guzy, de Zuma Press, ha sido galardonada con el premio World Press Photo 2026 por su instantánea titulada 'Separated by ICE' (Separados por el ICE) tomada en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de agosto de 2025.

La imagen premiada con este prestigioso galardón capta el momento en el que Luis, un migrante ecuatoriano, es separado de su mujer Concha y sus tres hijos –de 7, 13 y 15 años— en el edificio federal Jacob K. Javits, en Nueva York.

Según el jurado, la imagen de Guzy "muestra el dolor inconsolable de niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia".

El jurado añade que la fotografía no refleja un caso aislado, "sino una política aplicada de manera indiscriminada a personas que acuden a sus audiencias de buena fe".

La hambruna en Gaza y los juicios de las mujeres achíes, las dos fotos finalistas