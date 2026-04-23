ICEko agenteek banandutako familia baten argazkiak irabazi du World Press Photo 2026 saria
ICE Immigrazioaren eta Aduanaren Polizia Indarrek Luis migratzaile ekuadortarra axilotu eta emazte eta hiru seme-alabengandik banatzen duten une lazgarria islatzen duen Carol Guzy argazkilari estatubatuarrak egindako erretratuak irabazi du aurten.
Carol Guzy Zuma Press agentziako argazkilari estatubatuarrak irabazi du 2026ko World Press Photo saria "Separated by ICE" (ICEk bananduak), 2025eko abuztuaren 26an New Yorken (Estatu Batuak) ateratako argazkiagatik.
Argazkilaritzako sari ospetsu hau jaso duen irudian, Luis migratzaile ekuadortarra ageri da, Concha bere emazte eta hiru seme-alabarengandik (7, 13 eta 15 urtekoak) banatzen duten unean.
La fotógrafa norteamericana Carol Guzy, de Zuma Press, ha sido galardonada con el premio World Press Photo 2026 por su instantánea titulada 'Separated by ICE' (Separados por el ICE) tomada en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de agosto de 2025.
La imagen premiada con este prestigioso galardón capta el momento en el que Luis, un migrante ecuatoriano, es separado de su mujer Concha y sus tres hijos –de 7, 13 y 15 años— en el edificio federal Jacob K. Javits, en Nueva York.
Según el jurado, la imagen de Guzy "muestra el dolor inconsolable de niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia".
El jurado añade que la fotografía no refleja un caso aislado, "sino una política aplicada de manera indiscriminada a personas que acuden a sus audiencias de buena fe".
Gazako gosetea eta Achi etniako emakumeen aurkako epaiketa, argazki finalistak
Urteko argazki onenarekin batera, epaimahaiak bi argazki finalistak aukeratu ditu: gosetea Gazan eta Guatemalako Achi etniako emakumeen borroka.
Lehendabiziko argazkia 'Aid Emergency in Gaza' Saber Nuraldin argazkilariak ateratakoa da Gazako Zerrendan, 2025eko uztailaren 27an. Bertan, dozenaka pertsona ageri dira giza laguntza daraman kamioi batera igota janaria lortu nahian.
'The Trials of the Achi Women' argazkia Victor J. Blue argazkilariak atera zuen, 2025eko maiatzaren 30ean, The New York Times Magazine aldizkarirako.
Lehen planoan, Paulina Ixpata Alvarado, Achi etniako emakumea ageri da Guatemala hiriko epaitegi baten aurrean, beste hainbat emakume indigena atzean dituela.
Zure interesekoa izan daiteke
"Gaizkia. Auschwitz 1945 - Gaza 2025" erakusketa, EHUren Arabako campusean
Gaizkia. Auschwitz 1945 - Gaza 2025 Artur Heras artista valentziarraren erakusketa inauguratu dute Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) Arabako campuseko Unibertsitate Pabiloian asteazken honetan. Anacleto Ferrer komisario duen erakusketak genozidioak salatzen ditu, "begirada artistiko konprometitu eta ausart batetik". Gasteizen apirilaren 30era arte egon ondoren, erakusketa Bilboko Esperientziako Geletan izango da ikusgai, maiatzaren 6tik 22ra, eta Donostiako Karlos Santamaria liburutegiko Txillardegi aretoan, maiatzaren 27tik ekainaren 30era.
Jesus Jauregui bilbotar artistaren "gorpuztasun zalantzagarria", Bilbon ikusgai
EHUren Bizkaia aretoko Chillida gelak Anthropos erakusketa hartuko du apirilaren 14tik maiatzaren 7ra. Jesus Jauregui artistaren hitzetan, Anthroposek gizakiari buruzko ikuspegi berezia proposatzen du, "gure existentziak eragiten duen harridurak eta osatzen gaituen gorpuztasun zalantzagarriak markatua".
Sarrerak erdi-prezioan gaur arratsaldean Guggenheim museoa bisitatu nahi dutenentzat
Gaur da azken eguna "in situ: Mark Leckey. Eta hantxe zegoen hiria bere bikaintasunean" erakusketa ikusteko. Hori dela eta, 16:00etatik 19:00etara bertaratzen direnek % 50eko deskontua izango dute sarreran.
Guggenheim museoak 24.400 bisitari jaso ditu Aste Santuan
Ostegunetik astelehenerako tartean, ostirala izan zen egunik jendetsuena.
Gernikako Udalak ere "Gernika" artelana lekualdatzea eskatu du, bonbardaketaren urteurrena dela eta
Udalerriko alkateak azpimarratu du "Gernikako herriak" berak nahi duela Picassoren artelana aldi baterako lekualdatzea. Jaurlaritzak duela gutxi egin zuen eskaera, baina Reina Sofia Museoak ez du onartu, kontserbazio arrazoiak tarteko.
"Erresonantziak" dokumental saila, Esther Ferrer eta Mari Puri Herrero artistei begira
EITBk eta Artiumek Mari Puri Herrero (Bilbo, 1942) eta Esther Ferrer (Donostia, 1937) protagonista dituzten bi lan dokumental aurkeztu dituzte. Publiko berrien artean kultura garaikidearen dibulgazioan sakondu nahi du dokumental sortak, eta ETB On atarian daude ikusgai. Herreroren atalari Uxue Alberdik jarri dio ahotsa, eta Ferrerenari Marina Suarezek. Hurrengo atalak Gema Intxaustiri eta Itziar Okarizi eskainiko dizkiete.
Bengoetxeak "begirada aldaketa" eskatu dio Gobernuari, 'Guernica' Euskadira ekartzeko
Guernica Picassoren koadroa Euskadira lekualdatzeko aukerak teknikoki aztertzeko eskatu du Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak "Egun on Euskadi" saioan egin dioten elkarrizketan.
Javier Ortiz de Guinea gasteiztar margolaria zendu da
Arabako paisajista eta erretratugileak 79 urte zituen, eta haren lanak, besteak beste, Arabako Arte Ederren Museoko eta Eusko Legebiltzarreko hormetan daude zintzilik.
Reina Sofiak baztertu egin du "Gernika"Euskadira ekartzea
Bonbardaketaren 90. urteurrena dela eta, Eusko Jaurlaritzak koadroa epe batez Euskadira ekartzeko eskatu ondoren, Reina Sofiak txosten tekniko bat argitaratu du, margolanaren egoeraren azterketa sakon batekin. Horren arabera, "ez da inolaz ere gomendatzen hura lekualdatzea".