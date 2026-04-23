ICEko agenteek banandutako familia baten argazkiak irabazi du World Press Photo 2026 saria

ICE Immigrazioaren eta Aduanaren Polizia Indarrek Luis migratzaile ekuadortarra axilotu eta emazte eta hiru seme-alabengandik banatzen duten une lazgarria islatzen duen Carol Guzy argazkilari estatubatuarrak egindako erretratuak irabazi du aurten. 

Argazkia: Carol Guzy
Carol Guzy Zuma Press agentziako argazkilari estatubatuarrak irabazi du 2026ko World Press Photo saria "Separated by ICE" (ICEk bananduak), 2025eko abuztuaren 26an New Yorken (Estatu Batuak) ateratako argazkiagatik. 

Argazkilaritzako sari ospetsu hau jaso duen irudian, Luis migratzaile ekuadortarra ageri da, Concha bere emazte eta hiru seme-alabarengandik (7, 13 eta 15 urtekoak) banatzen duten unean. 

La fotógrafa norteamericana Carol Guzy, de Zuma Press, ha sido galardonada con el premio World Press Photo 2026 por su instantánea titulada 'Separated by ICE' (Separados por el ICE) tomada en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de agosto de 2025.

La imagen premiada con este prestigioso galardón capta el momento en el que Luis, un migrante ecuatoriano, es separado de su mujer Concha y sus tres hijos –de 7, 13 y 15 años— en el edificio federal Jacob K. Javits, en Nueva York.

Según el jurado, la imagen de Guzy "muestra el dolor inconsolable de niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia". 

El jurado añade que la fotografía no refleja un caso aislado, "sino una política aplicada de manera indiscriminada a personas que acuden a sus audiencias de buena fe".

Gazako gosetea eta Achi etniako emakumeen aurkako epaiketa, argazki finalistak

Urteko argazki onenarekin batera, epaimahaiak bi argazki finalistak aukeratu ditu: gosetea Gazan eta Guatemalako Achi etniako emakumeen borroka.

Lehendabiziko argazkia 'Aid Emergency in Gaza' Saber Nuraldin argazkilariak ateratakoa da Gazako Zerrendan, 2025eko uztailaren 27an. Bertan, dozenaka pertsona ageri dira giza laguntza daraman kamioi batera igota janaria lortu nahian. 

Title: Aid Emergency in Gaza Credit: © Saber Nuraldin, EPA Images Caption: Palestinians climb onto an aid truck as it enters the Gaza Strip via the Zikim Crossing in an attempt to get flour, during what the Israeli military called a “tactical suspension” in operations to allow humanitarian aid through. 27 July 2025. Story: In 2025, famine took hold amid what a UN Commission has concluded is a genocide in Gaza, which Israel disputes. Israeli authorities imposed a complete aid blockade in March, a tactic described by humanitarian organizations as the weaponization of starvation. The UN reports that between 27 May and 31 July at least 1,373 Palestinians seeking food were killed at or near aid distribution sites. Despite a ceasefire agreement in October, more than 75% of the population still face hunger and malnutrition. The photographer was born in Gaza and has documented life there since 1997.

'The Trials of the Achi Women' argazkia Victor J. Blue argazkilariak atera zuen, 2025eko maiatzaren 30ean, The New York Times Magazine aldizkarirako. 

Lehen planoan, Paulina Ixpata Alvarado, Achi etniako emakumea ageri da Guatemala hiriko epaitegi baten aurrean, beste hainbat emakume indigena atzean dituela. 

Title: The Trials of the Achi Women Credit: © Victor J. Blue, for The New York Times Magazine Caption: ​​Doña Paulina Ixpatá Alvarado stands with other Achi women outside a Guatemala City court. That afternoon, three ex-civil defense patrollers were found guilty of rape and crimes against humanity and sentenced to 40 years in prison each. Guatemala City, Guatemala, 30 May 2025. Story: For four decades, a group of Indigenous Maya Achi women in Rabinal lived in the same communities as the men who had raped them, sometimes as neighbors. Guatemala’s civil war led to the genocide of thousands of Maya Achi people by the military and local state-backed paramilitary forces, who used sexual violence as a systematic weapon to subjugate Indigenous communities. In 2011, 36 women broke their silence, launching and winning a 14-year legal battle against their abusers. Their collective resilience is transforming a legacy of wartime impunity into a historic victory for justice.
"Gaizkia. Auschwitz 1945 - Gaza 2025" erakusketa, EHUren Arabako campusean

Gaizkia. Auschwitz 1945 - Gaza 2025 Artur Heras artista valentziarraren erakusketa inauguratu dute Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) Arabako campuseko Unibertsitate Pabiloian asteazken honetan. Anacleto Ferrer komisario duen erakusketak genozidioak salatzen ditu, "begirada artistiko konprometitu eta ausart batetik". Gasteizen apirilaren 30era arte egon ondoren, erakusketa Bilboko Esperientziako Geletan izango da ikusgai, maiatzaren 6tik 22ra, eta Donostiako Karlos Santamaria liburutegiko Txillardegi aretoan, maiatzaren 27tik ekainaren 30era.

"Erresonantziak" sailak dokumental bat eskaini dio Esther Ferrerri eta beste bat Mari Puri Herrerori.
"Erresonantziak" dokumental saila, Esther Ferrer eta Mari Puri Herrero artistei begira

EITBk eta Artiumek Mari Puri Herrero (Bilbo, 1942) eta Esther Ferrer (Donostia, 1937) protagonista dituzten bi lan dokumental aurkeztu dituzte. Publiko berrien artean kultura garaikidearen dibulgazioan sakondu nahi du dokumental sortak, eta ETB On atarian daude ikusgai. Herreroren atalari Uxue Alberdik jarri dio ahotsa, eta Ferrerenari Marina Suarezek. Hurrengo atalak Gema Intxaustiri eta Itziar Okarizi eskainiko dizkiete.  

