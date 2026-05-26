Iruñeko Katedralak Valentinoren 25 pieza ezezagun ditu ikusgai
'Indito Valentino' erakusketak diseinatzaile italiarraren goi-mailako 25 pieza ezezagun bildu ditu lehen aldiz Iruñeko Katedralean. Inoiz erakutsi ez den bilduma baten parte dira lanak, eta Valentinoren nortasun-ezaugarri ezagunenetako batzuk erakusten dituzte eta erakusketa ekainaren 21era arte egongo da ikusgai.
GetxoPhoto jaialdia ostegunean hasiko da, "RESET" lelopean
20 urte beteko dituen honetan, GetxoPhoto jaialdia ostegunean hasiko da, ekainaren 21era arte, "RESET" izenburupean. Antolatu dituzten 23 erakusketetatik laurdena baino gehiago Punta Begoñan egongo dira. Ereagako pasealekua eta Algortako merkatua izango dira beste bi gune garrantzitsuak, eta azken horretan egingo dute urtebetetze festa. 233 argazki, 44 herrialde eta sistema berrabiarazteko gonbita edizio honetan.
"Vivre Sa Vie. Georges Dambier eta Moda" erakusketa, Cristobal Balenciaga museoan
Georges Dambier argazkilariaren 77 irudik osatzen dute erakusketa. Ikuspegi aitzindaria izan zuen Dambierrek 50eko hamarkadan: modeloak kalera atera zituen, eta estudioko argazkien konbentzio zurrunak apurtu zituen. Erakusketa bihartik abenduaren 13ra arte egongo da ikusgai Cristobal Balenciaga museon, Getarian.
"Fantasia eta arrazoia": Goyaren artelan handiak biltzen dituen erakusketa, Arte Ederren Gasteizko Museoan
Gerraren hondamenak, Tauromakia, Burugabekeriak eta Kapritxoak dira, besteak beste, Francisco de Goyaren lau sail nagusietakoak. Erakusketa 2027ko otsailera bitarte egongo da Arte Ederren Gasteizko Museoan. Bestetik, Donostiako San Telmo museoan Goya protagonista duen erakusketa bat dago.
Goyaren lanak, Donostian eta Gasteizen
Francisco de Goyaren estanpak ikusgai daude bi erakusketatan, Donostiako San Telmo Museoan eta Arte Ederren Arabako Museoan.
"Carne y arena" instalazioa «azalean sentitzen» den obra gisa definitu du Gonzalez Iñarrituk
Zinegilea Bilbon izan da, ekainera arte EITBren egoitzan bisitagai izango den errealitate birtualeko bere instalazioa aurkezteko. Esperientzia horretan, Mexiko eta AEBren arteko muga zeharkatzen duten migratzaileek bizi dutenaren zati bat sentitzen dute ikusleek.
BBK Artearen Ibilbideak animaliak ditu protagonista aurten, eta Bizkaiko 30 udalerritara iritsiko da
Arte Ederren Bilboko Museoaren bildumako 38 artelanen erreprodukzioak bildu dira, hainbat paneletan. Erakusketan, artista, garai eta teknika desberdinetako aleak daude: margolanak, grabatuak, kartelak, arte aplikatuak... Maiatzaren 11n (Bilbo) hasi, eta abenduaren 9an (Durango) amaituko da, Bizkaiko 30 herritatik igaro ondoren.
Ibone Bengoetxea: "Venezian, zer izan nahi dugun ere erakutsi nahi dugu"
Euskal arteak Veneziako Biennalen presentzia egonkorragoa izateko lanean aritu da egun hauetan Eusko Jaurlaritza Italian, "I Baschi alla Biennale 1976/2026" proiektua garatzen. 2028tik aurrera Euskadik bienal horretan presentzia propioa izatea da helburua, Kultura sailburuak azaldu duenez.
Euskal artistek aldarrikapen politikoa eta mintzaira abangoardista uztartu zituzten Venezian 1976an
Beñat Sarasola eta Leire Vergara adituek 1976an euskal ahotsa Veneziako Bienalera eraman zuen artsita taldearen lanaz hitz egin dute, Veneziatik bertatik.
Euskal ordezkaritza Veneziako Bienalean da
Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua buru dela, "I Baschi alla Biennale 1976/2026" ekimenak programa instituzional, akademiko eta artistikoa garatuko du Italiako hirian. Duela 50 urte, frankismoste betean euskal artea topagune horretara eraman zuten artistak izango dituzte gogoan.