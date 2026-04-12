El Museo Guggenheim de Bilbao ofrecerá un descuento del 50 % en la entrada a las personas que acudan durante la tarde de este domingo, 12 de abril, ya que es la última jornada en que podrá verse la exposición "in situ: Mark Leckey. Y la ciudad se alzaba en todo su esplendor".



Según ha informado el museo en un comunicado, las personas que acudan entre las 16:00 y las 19:00 horas del domingo podrán comprar su entrada a mitad de precio, y visitar también el resto de las salas.



La exposición del artista británico "plantea una intersección entre cultura popular, tecnología y memoria colectiva", ha explicado la pinacoteca.