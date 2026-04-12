MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
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Entradas a mitad de precio para quienes visiten esta tarde el Guggenheim

Hoy es el último día para visitar la exposición "in situ: Mark Leckey. Y la ciudad se alzaba en todo su esplendor", por lo que las personas que acudan entre las 16:00 y las 19:00 horas obtendrán un descuento del 50 %.
(Foto de ARCHIVO) Exposición "in situ: Mark Leckey. Y la ciudad se alzaba en todo su esplendor" REMITIDA / HANDOUT por MUSEO GUGGENHEIM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/11/2025
Una de las piezas de la exposición de Mark Leckey. Foto: Guggenheim Bilbao
Euskaraz irakurri: Sarrerak erdi prezioan, apirilaren 12ko arratsaldean Guggenheim museoa bisitatu nahi dutenentzat
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EITB

Última actualización

 El Museo Guggenheim de Bilbao ofrecerá un descuento del 50 % en la entrada a las personas que acudan durante la tarde de este domingo, 12 de abril, ya que es la última jornada en que podrá verse la exposición "in situ: Mark Leckey. Y la ciudad se alzaba en todo su esplendor". 

Según ha informado el museo en un comunicado, las personas que acudan entre las 16:00 y las 19:00 horas del domingo podrán comprar su entrada a mitad de precio, y visitar también el resto de las salas.

La exposición del artista británico "plantea una intersección entre cultura popular, tecnología y memoria colectiva", ha explicado la pinacoteca. 

Guggenheim Bilbao Arte

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