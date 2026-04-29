'RESET' será el lema del 20 aniversario de Getxophoto, del 28 de mayo al 21 de junio
Celebrar el aniversario y repensar el festival, y reiniciarlo: estos son los objetivos de la 20ª edición, RESET. Entre las iniciativas han creado un archivo digital que recopila los 20 años de historia del festival, , la exposición ‘El último lunes’ de Alejandro Acin o otros 7 proyectos de ediciones anteriores. Además, el Sireno del Puerto Viejo también tendrá su lugar en su último acto: un photocall.
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La fotografía de la estadounidense Carol Guzy captura el momento en el que Luis, un migrante ecuatoriano, es separado de su esposa Cocha y sus tres hijos —de siete, 13 y 15 años— en Nueva York.
El cámpus de Álava de la EHU acoge la exposición ‘Gaizkia. Auschwitz 1945 – Gaza 2025’
La exposición 'Gaizkia. Auschwitz 1945 - Gaza 2025', del artista valenciano Artur Heras, ha sido inaugurada este miércoles en el Pabellón Universitario del campus alavés de la Universidad del País Vasco (EHU). La muestra, comisariada por Anacleto Ferrer, denuncia los genocidios "desde una mirada artística comprometida y valiente". Tras permanecer en Vitoria hasta el 30 de abril, la muestra se podrá visitar en las Aulas de la Experiencia de Bilbao del 6 al 22 de mayo y en San Sebastián del 27 de mayo al 30 de junio.
El artista bilbaíno Jesús Jáuregui muestra nuestra "dudosa corporeidad" en Bilbao
El aula Chillida del edificio Bizkaia de la EHU acogerá entre el 14 de abril y el 7 de mayo la exposición "Anthropos", en la que, en palabras del artista Jesús Jáuregui, se propone una visión particular del ser humano, "marcada por la perplejidad que provoca nuestra propia existencia y por la dudosa corporalidad que nos conforma".
Entradas a mitad de precio para quienes visiten esta tarde el Guggenheim
Hoy es el último día para visitar la exposición "in situ: Mark Leckey. Y la ciudad se alzaba en todo su esplendor", por lo que las personas que acudan entre las 16:00 y las 19:00 horas obtendrán un descuento del 50 %.
El Guggenheim recibe 24 400 personas en Semana Santa
Entre el jueves, 2 de abril, y el lunes, 6 de abril, el viernes fue el día con mayor afluencia, con 6731 personas.
El Ayuntamiento de Gernika reclama el traslado de 'Guernica' con motivo del aniversario del bombardeo
El alcalde de la localidad ha subrayado que es “el pueblo de Gernika” quien solicita el traslado. La reivindicación ha sido respaldada recientemente por el Gobierno Vasco, pero el Museo Reina Sofía ha rechazado la solicitud por motivos de conservación.
La serie documental "Erresonantziak" pone su mirada en las artistas Esther Ferrer y Mari Puri Herrero
EITB y Artium han presentado sendos documentales sobre la obra de las artistas Mari Puri Herrero (Bilbao, 1942) y Esther Ferrer (San Sebastián, 1937). La serie "Erresonantziak" pretende profundizar en la divulgación del arte contemporáneo entre nuevos públicos y se puede ver en ETBON. Uxue Alberdi ha sido la encargada de poner voz al capítulo dedicado a Herrero, mientras que Marina Suarez ha hecho lo propio con el dedicado a Ferrer. Los próximos documentales estarán protagonizados por Gema Intxausti e Itziar Okariz.
Bengoetxea pide al Gobierno español "un cambio de visión" ante la posibilidad de trasladar el 'Guernica' a Euskadi
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha solicitado "estudiar técnicamente" las opciones del traslado de 'Guernica' a Euskadi. Bengoetxea cree que es "una decisión política" y solicita "decisiones y medidas extraordinarias en un momento extraordinario para nuestro pueblo".
Fallece el pintor vitoriano Javier Ortiz de Guinea
El paisajista y retratista alavés, cuyos retratos cuelgan en las paredes del Museo de Bellas Artes de Álava y el Parlamento Vasco entre otros lugares, tenía 79 años.