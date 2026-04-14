EITB y Artium han presentado sendos documentales sobre la obra de las artistas Mari Puri Herrero (Bilbao, 1942) y Esther Ferrer (San Sebastián, 1937). La serie "Erresonantziak" pretende profundizar en la divulgación del arte contemporáneo entre nuevos públicos y se puede ver en ETBON. Uxue Alberdi ha sido la encargada de poner voz al capítulo dedicado a Herrero, mientras que Marina Suarez ha hecho lo propio con el dedicado a Ferrer. Los próximos documentales estarán protagonizados por Gema Intxausti e Itziar Okariz.