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El artista bilbaíno Jesús Jáuregui muestra nuestra "dudosa corporeidad" en Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jesus Jauregui bilbotar artistaren "Anthropos" erakusketa, Bilbon

Última actualización

El aula Chillida del edificio Bizkaia de la EHU acogerá entre el 14 de abril y el 7 de mayo la exposición "Anthropos", en la que, en palabras del artista Jesús Jáuregui, se propone una visión particular del ser humano, "marcada por la perplejidad que provoca nuestra propia existencia y por la dudosa corporalidad que nos conforma". 

Arte UPV-EHU

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