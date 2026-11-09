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El Museo Vasco de Bilbao recoge el prolífico legado de R.M. Azkue

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: R.M. Azkue lehen euskaltzainburuari buruzko erakusketa, Bilboko Euskal Museoan

EITB

Última actualización

El Museo Vasco de Bilbao y Euskaltzaindia inauguran hoy una exposición temporal sobre R.M. Azkue, lingüista lekeitiarra que fue la primera persona que presidió Euskaltzaindia. En el 75º aniversario de su fallecimiento, se podrá ver hasta el 10 de enero parte de su labora como profesor, músico, sacerdote, periodista, etnógrafo, folclorista, escritor y editor...

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