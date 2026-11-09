¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
El Museo Vasco de Bilbao recoge el prolífico legado de R.M. Azkue
El Museo Vasco de Bilbao y Euskaltzaindia inauguran hoy una exposición temporal sobre R.M. Azkue, lingüista lekeitiarra que fue la primera persona que presidió Euskaltzaindia. En el 75º aniversario de su fallecimiento, se podrá ver hasta el 10 de enero parte de su labora como profesor, músico, sacerdote, periodista, etnógrafo, folclorista, escritor y editor...
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
'Ghost in the Cell', mejor largometraje en la Semana de Cine Fantástico y de Terror
EN DIRECTO
Hace min.
La Fundación Sancho el Sabio Vital muestra 4 fotografías inéditas del Sacamantecas
EN DIRECTO
Hace min.
La agrupación británica The Epiphoni Consort gana el Certamen Coral de Tolosa
EN DIRECTO
Hace min.
Fallece el lingüista y 'euskaltzain' emérito Patxi Goenaga
EN DIRECTO
Hace min.
Durangoko Azoka reivindicará el trabajo de los creadores de Euskal Herria del 4 al 8 de diciembre
EN DIRECTO
Hace min.
La historiadora Lola Valverde, premio Manuel Lekuona de Eusko Ikaskuntza
EN DIRECTO
Hace min.
Araba Euskaraz 2027 se celebrarará el 13 de junio en La Puebla de Arganzón bajo el lema 'Lotuz lortu'
EN DIRECTO
Hace min.
Itziar Okariz, Beatriz Olabarrieta y Kampai Espazioa recibirán los premios Gure Artea
EN DIRECTO
Hace min.
Los dantzaris azpeitiarras Jone Arriaran y German Aranburu ganan la 50ª edición de Euskal Herriko Dantza Txapelketa
Cargar más