Itziar Okariz (trayectoria artística), Beatriz Olabarrieta (actividad creativa) y Kampai Espazioa (actividad realizada en el ámbito de las artes plásticas y visuales) son los ganadores del premio Gure Artea, principal galardón otorgado por el Gobierno Vasco a agentes de las artes plásticas y visuales.

Okariz, Olabarrieta y el espacio bilbaíno recibirán 30 000 (trayectoria artística), y 25 000 (actividad creativa y actividad realizada) euros de premio en un acto que se celebrará el día 28 de octubre en Tabakalera, San Sebastián. El jurado ha estado formado por Catalina Lozano Moreno, comisaria e investigadora (presidenta), Ane Abalde Amezaga, Jon Mikel Euba Arrue, Josu Bilbao Ugalde y Miriam Alzuri Milanes.

El jurado ha destacado que Itziar Okariz (San Sebastián, 1965) lleva más de treinta y cinco años “una investigación artística centrada en las relaciones entre arquitectura, territorio, cuerpo, ritual, sexualidad y lenguaje a través de performances, acciones, vídeos, instalaciones y piezas de texto”.

Okariz pertenece, según el jurado, “a una generación de artistas que introdujo el elemento performativo como herramienta fundamental para la creación de significado, convirtiéndose en una referencia internacional en el ámbito de la performance contemporánea”.

El premio Gure Artea a la actividad creativa a es para Beatriz Olabarrieta (Bilbao, 1979); “Su práctica artística se desarrolla como un campo de experimentación en el que los objetos y materiales adquieren una sensibilidad especial hacia las situaciones en las que se insertan”, explica el jurado.

A través de “gestos mínimos y transformaciones sutiles sobre materiales cercanos a su estado original, los objetos dejan de funcionar únicamente como elementos materiales para convertirse en mecanismos capaces de activar relaciones, alterar percepciones y generar nuevas formas de experiencia”, añaden.

El premio Gure Artea al reconocimiento a la actividad realizada por diferentes agentes en el ámbito de las artes plásticas y visuales ha recaído en Kampai Espazioa, espacio autogestionado ubicado en Bilbao.

Desde su puesta en marcha, “Kampai Espazioa ha impulsado un espacio de encuentro, producción y exhibición abierto a artistas, colectivos y agentes culturales de diferentes generaciones”, afirma el fallo del jurado.

Según el jurado, “Kampai Espazioa ha demostrado una notable capacidad para generar contexto, favorecer la colaboración entre agentes y fortalecer el tejido artístico vasco más joven. Gracias a este trabajo continuado, el espacio se ha consolidado como una iniciativa de referencia dentro del ecosistema artístico contemporáneo de Euskadi”.