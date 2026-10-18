Los equipos de emergencia han localizado este domingo en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida ayer arrastrada por la riera de Cabrera de Mar (Barcelona), a unos seis kilómetros del punto en el que desapareció.

Cataluña está intentando este domingo intentar recuperar la normalidad. Aunque hayan cesado las lluvias torrenciales en el litoral de Barcelona y Girona, este lunes se espera la llegada de un nuevo episodio de precipitaciones.

Bomberos de la Generalitat han recibido un total de 117 avisos, de los que 89 procedían de las comarcas del norte y litoral de Barcelona.

Las tormentas han ocasionado 45 cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, y se ha interrumpido el servicio de Rodalies en la R2 Sud y Regionals Sud.

Aviso rojo por lluvias muy intensas en Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este domingo en aviso rojo por 'peligro extraordinario' de lluvias muy fuertes en las islas de Ibiza y Formentera y las provincias de Valencia y Alicante, donde se podría acumular 90 litros por metro cuadrado en una hora causando inundaciones.

En Valencia, la zona donde se prevé que caiga más agua es el litoral sur, al noroeste de Gandía. En algunos puntos se pueden acumular 200 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 300 litros en 24 horas.

En la misma franja, el aviso rojo se extiende al norte de Alicante, con acumulados similares que pueden causar problemas.

En las islas de Ibiza y Formentera se podrían dar acumulados de 90 litros por metro cuadrado en una hora.