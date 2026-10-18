Dana Adam
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El temporal deja una persona fallecida en Cataluña

Mientras Cataluña intenta recuperar la normalidad, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene este domingo en aviso rojo por 'peligro extraordinario' de lluvias muy fuertes en las islas de Ibiza y Formentera y las provincias de Valencia y Alicante.
EL EJIDO (ALMERÍA), 17/10/2026.-Vista del municipio de El Ejido (Almería), que ha activado este sábado el Plan de Emergencias Municipal tras registrar más de un centenar de incidencias por las intensas precipitaciones registradas asociadas a la dana Adam, que han motivado además la suspensión de todas las actividades de carácter municipal. El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) local ha contabilizado hasta el momento más de cien avisos gestionados a través del teléfono 112. Las llamadas alertan fundamentalmente de vehículos inmovilizados en distintas vías, anegaciones en bajos de edificios, daños materiales y arrastres de sedimentos procedentes de las ramblas. EFE/ Carlos Barba
Lluvias en Almería. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Denboralearen ondorioz desagertutako pertsona baten bila ari dira Katalunian

EITB

Última actualización

Los equipos de emergencia han localizado este domingo en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida ayer arrastrada por la riera de Cabrera de Mar (Barcelona), a unos seis kilómetros del punto en el que desapareció.

Cataluña está intentando este domingo intentar recuperar la normalidad.  Aunque hayan cesado las lluvias torrenciales en el litoral de Barcelona y Girona, este lunes se espera la llegada de un nuevo episodio de precipitaciones.

Bomberos de la Generalitat han recibido un total de 117 avisos, de los que 89 procedían de las comarcas del norte y litoral de Barcelona.

Las tormentas han ocasionado 45 cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, y se ha interrumpido el servicio de Rodalies en la R2 Sud y Regionals Sud.

Aviso rojo por lluvias muy intensas en Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este domingo en aviso rojo por 'peligro extraordinario' de lluvias muy fuertes en las islas de Ibiza y Formentera y las provincias de Valencia y Alicante, donde se podría acumular 90 litros por metro cuadrado en una hora causando inundaciones.

En Valencia, la zona donde se prevé que caiga más agua es el litoral sur, al noroeste de Gandía. En algunos puntos se pueden acumular 200 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 300 litros en 24 horas.

En la misma franja, el aviso rojo se extiende al norte de Alicante, con acumulados similares que pueden causar problemas.

En las islas de Ibiza y Formentera se podrían dar acumulados de 90 litros por metro cuadrado en una hora.

España Cataluña Alertas Meteorológicas Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X