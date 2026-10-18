Adam ekaitza

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Emakume bat hil da Kataluniako euriteetan

Katalunian normaltasuna berreskuratzen ari diren bitartean, AEMETek abisu gorria ezarri du igande honetan Eivissa eta Formentera uharteetan, Valentzian eta Alacanten.

EL EJIDO (ALMERÍA), 17/10/2026.-Vista del municipio de El Ejido (Almería), que ha activado este sábado el Plan de Emergencias Municipal tras registrar más de un centenar de incidencias por las intensas precipitaciones registradas asociadas a la dana Adam, que han motivado además la suspensión de todas las actividades de carácter municipal. El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) local ha contabilizado hasta el momento más de cien avisos gestionados a través del teléfono 112. Las llamadas alertan fundamentalmente de vehículos inmovilizados en distintas vías, anegaciones en bajos de edificios, daños materiales y arrastres de sedimentos procedentes de las ramblas. EFE/ Carlos Barba

Euriteen ondorioak, Almerian. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Emakume bat hil da Katalunian izan diren euriteetan. Larunbatean desagertu zen Cabrera de Mar udalerriko errekasto batean. Premià de Mar udalerriko kai-muturrean aurkitu dute haren hilotza.

Normaltasunera itzultzeko lanean ari dira Katalunian, euri-jasek erangidako kalteak konpondu nahian. Bartzelonako eta Gironako kostaldean euri-jasak amaitu badira ere, astelehen honetan prezipitazio gehiago espero dira.

Generalitateko suhiltzaileek 117 abisu jaso dituzte guztira; 89, Bartzelonako iparraldeko eta itsasertzeko eskualdeetan.

Ekaitzek 45 hegaldi bertan behera utzi dituzte Bartzelona-El Prat aireportuan, eta Rodaliesen zerbitzua etenda egon da R2 Sud eta Regionals Sud bideetan.

Abisu gorria Valentzian, Alacanten, Eivissan eta Formenteran, euriteengatik

Estatuko Meteorologia Agentziak abisu gorria ezarri du igande honetan Eivissa eta Formentera uharteetan eta Valentzia eta Alacant probintzietan, ordubetean metro koadroko 90 litro bota ditzakeelako.

Valentzian, hegoaldeko kostaldean, Gandiako ipar-mendebaldean botako du ur gehien. Zenbait tokitan, metro koadroko 200 litro pilatu daitezke 12 orduan, eta 300 litro baino gehiago 24 orduan.

Alacanteko iparraldean ere abisu gorria ezarri dute, euri asko bota dezakeelako.

Eivissa eta Formentera uharteetan metro koadroko 90 litro pila daitezke ordubetean.

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