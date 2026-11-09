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R.M. Azkue lehen euskaltzainburuari buruzko erakusketa, Bilboko Euskal Museoan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Euskal Museoak eta Euskaltzaindiak R.M. Azkueri buruzko aldi baterako erakusketa inauguratu dute gaur. Urtarrilaren 10era arte egongo da ikusgai, eta hizkuntzalari lekeitiarraren bizitza oparoa laburbiltzen du, haren heriotzaren 75. urteurrenean: irakaslea, musikaria, apaiza, kazetaria, etnografoa, folklorista, idazle eta editorea…

Museoak Euskaltzaindia Euskara Kultura

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