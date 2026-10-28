La 61.ª edición de la Durangoko Azoka se celebrará del 4 al 8 de diciembre con el objetivo de reunir a miles de personas en torno al euskera y la cultura vasca. La organización ha presentado este miércoles en Landako Gunea la imagen de la próxima edición, una propuesta que reivindica el trabajo de las personas creadoras y la diversidad de las expresiones culturales de Euskal Herria.

La feria mantendrá el lema DA! Kulturaren Jaialdia, adoptado el año pasado con motivo de su 60.º aniversario. Con él, la organización quiere subrayar el carácter de la cita como punto de encuentro entre creadores y público, además de su papel en la difusión y el impulso de la cultura en euskera.

Según ha explicado Gerediaga Elkartea, entidad organizadora de la feria, la nueva edición también buscará acercar la cultura vasca a nuevos públicos e invitar a quienes sienten curiosidad por ella a descubrir su amplitud y diversidad.

Reconocer el trabajo que hay detrás de la creación

La propuesta de este año pone el foco en el proceso creativo y en la labor que requiere cualquier obra cultural. "Crear no es un mero impulso: hace falta imaginación, pero también formación, trabajo, atención y constancia", ha señalado Beñat Gaztelurrutia, representante de la organización.

Durangoko Azoka quiere así dar visibilidad al esfuerzo que hay detrás de los libros, discos, imágenes, palabras, melodías e ideas que cada año se presentan en la feria.

Gaztelurrutia también ha destacado el interés que están despertando algunas producciones en euskera entre nuevos públicos. La organización espera que esa curiosidad se traduzca en un acercamiento más amplio a la cultura vasca y anima a quienes todavía no conocen la feria a explorar las distintas disciplinas y propuestas que reúne.

Andoni Beristain firma la imagen de la 61.ª edición

El diseñador, fotógrafo y director de arte Andoni Beristain es el responsable del universo visual de esta edición. Nacido en Zumarraga y afincado en Donostia, ha desarrollado una propuesta que combina dos ideas: la riqueza de la cultura vasca y el valor de las formas de creación analógicas.

Para representarlas, ha recurrido a varios bodegones con objetos vinculados a diferentes ámbitos culturales. Entre ellos figuran un micrófono de radio, una paleta de pintura, una cámara analógica, una máquina de escribir, un walkman y un casete.

A través de estos elementos, Beristain muestra la diversidad de disciplinas presentes en la feria y reivindica herramientas que han sobrevivido a la llegada de las nuevas tecnologías. Algunas, incluso, han recuperado protagonismo con el paso del tiempo, según ha explicado el artista.

La propuesta también busca transmitir cercanía mediante los colores y las texturas. El fondo recuerda a la moqueta de una casa y crea un ambiente cálido para presentar los objetos y los mensajes que representan.

Un proyecto ligado a las raíces de Euskal Herria

Beristain se trasladó a Barcelona a los 18 años para estudiar diseño gráfico y, durante su formación, descubrió la fotografía. Tras trabajar como director de arte y dar clases en la universidad, hace cinco años se instaló en Donostia, donde trabaja en su propio estudio.

Su trayectoria combina el diseño, la fotografía y la dirección artística, con un estilo colorido y minimalista y un punto surrealista. Entre sus proyectos personales figuran Pieza Redonda, sobre cuerpos no normativos; Pieza Rota, centrado en el estigma asociado al cáncer, y Pieza Madre, un fotolibro dedicado a despedir a su madre.

El artista ha explicado que el euskera, Euskal Herria y las experiencias vividas en este territorio forman parte de las raíces de su trabajo. Por ello, crear la imagen de la Durangoko Azoka supone cumplir un sueño: aportar su mirada artística a un proyecto de su tierra al que tiene un cariño especial.

La presentación ha contado con representantes de Gerediaga Elkartea, responsables de los distintos espacios de la feria y representantes de las instituciones y entidades colaboradoras, entre ellas EITB, el Ayuntamiento de Durango, las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra, BBK, Eroski, Euskaltel y Konfekoop .

La organización trabaja ya en los preparativos de los cinco días de feria, que volverán a convertir Durango en un punto de encuentro para la creación cultural en euskera y en el conjunto de Euskal Herria.