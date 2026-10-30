El lingüista y académico emérito de Euskaltzaindia Patxi Goenaga Mendizabal ha fallecido a los 78 años.

Nacido en Azpeitia, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Deusto y, años más tarde, se doctoró en Filología Vasca por la Universidad del País Vasco (EHU).

Desarrolló una dilatada trayectoria en Euskaltzaindia, especialmente en los ámbitos de la gramática y la sintaxis. Entre sus obras publicadas destaca Gramatika bideetan.

Euskaltzaindia lo nombró académico correspondiente (euskaltzain urgazlea) en 1979 y académico de número (euskaltzain oso) en 1995. Desde 2003 era académico emérito. En la institución, fue secretario y responsable de la Comisión de Gramática.

También desarrolló su labor docente en la Ikastola Karmelo de Bilbao, la Universidad de Deusto y la Universidad del País Vasco. Entre 2002 y 2005 ocupó el cargo de viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco.

Euskaltzaindia ha comunicado este viernes su fallecimiento.