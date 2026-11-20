¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Arantxa Iturbe recibe el premio Ibilbidea saria
Euskaraz irakurri: Arantxa Iturbek Ibilbide saria jaso du
La escritora y locutora de Euskadi Irratia ha sido galardonado con el premio Ibilbidea de la Fundación Kutxa en el festival Literaktum, por "su aportación al mundo del libro y la literatura vasca a lo largo de su trayectoria".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Vendido por la cifra récord de 173,5 millones de euros el cuadro 'Castaños en flor' de Van Gogh
EN DIRECTO
Hace min.
1098 novedades y 311 actos en la 61 edición de Durangoko Azoka
EN DIRECTO
Hace min.
Las y los intérpretes vascos reparten los Premios Besarkada
EN DIRECTO
Hace min.
Durangoko Azoka reúne por octava vez a creadores y programadores
EN DIRECTO
Hace min.
El Museo Vasco de Bilbao recoge el prolífico legado de R.M. Azkue
EN DIRECTO
Hace min.
'Ghost in the Cell', mejor largometraje en la Semana de Cine Fantástico y de Terror
EN DIRECTO
Hace min.
La Fundación Sancho el Sabio Vital muestra 4 fotografías inéditas del Sacamantecas
EN DIRECTO
Hace min.
La agrupación británica The Epiphoni Consort gana el Certamen Coral de Tolosa
EN DIRECTO
Hace min.
Fallece el lingüista y 'euskaltzain' emérito Patxi Goenaga
Cargar más