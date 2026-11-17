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1098 novedades y 311 actos en la 61 edición de Durangoko Azoka
Participarán un total de 164 expositores, divididos en 268 stands. El público podrá disfrutar de 1.098 novedades; 681 libros, 177 trabajos musicales, 57 revistas y otras 156 publicaciones. En ese sentido, la organización ha subrayado que será un programa "muy potente".
La 61ª edición de la Feria de Durango comenzará en dos semanas.
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