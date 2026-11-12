Durangoko Azoka reúne por octava vez a creadores y programadores

La octava edición del encuentro DA! PRO tendrá lugar los días 24 y 26 de noviembre en el marco de Durangoko Azoka, y volverá a reunirá a personas y grupos de creadores y creadoras con responsables de programación y contratación de espectáculos.

Los creadores y creadoras euskaldunes presentarán sus propuestas directamente a técnicos de cultura, los dinamizadoras de bibliotecas y los organizadoras de fiestas.

El encuentro sobre espectáculos infantiles lo organizará Berbaro Elkartea, y del musical se encargará Musika Bulegoa. Los programadores podrán apuntarse hasta el 23 de noviembre en el apartado de inscripciones del portal durangokoazoka.eus.

La jornada dedicada a espectáculos infantiles tendrá lugar el 24 de noviembre, a partir de las 09:30 horas, en la biblioteca de Durango, con las siguientes propuestas: Ortzi-mugaren bi aldeak (Ameli ipuin kontalaria) Hitzekin jolasean (Taulelak Antzerki Taldea), Bertso jasa bat-bateko jolasa (Lanku), Txuri-beltza da ta! (Lanku), Otsoko eta Xixili (Lanku), Desberdinak gara eta harro gaude (La Enananaranja), 3 Elementu – 360ºko Esperientzia Murgiltzailea (Hodei Produkzioak), Nai Malabarista (Nai Imaginazioak), Ameztu Antzerkia - Ipurbeltz (Nai Imaginazioak) eta Kay robot (Ameztu Antzerkia).

Por otra parte, el 26 de noviembre, a partir de las 09:30 horas, será el turno de los proyectos musicales en el centro cultural San Agustín, donde diez propuestas explicarán su proyecto: Andrea Goikolea, Ane Martija, Azax, Bakelite, Bafi etxeko loturak, Gar, Garazi Esnaola, Lanbro, Mirari y Rig3l.